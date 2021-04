Premijer Andrej Plenković iz odgovorio je na prozivke koje mu je uputio predsjednik Milanović.

Komentirao je i spor oko dolaska vojske na obljetnicu VRO Bljesak u Okučanima te rekao kako predsjednik politizira Hrvatskom vojskom.

"To je zadnje što bi predsjednik trebao činiti, i to na dan kad bismo trebali obilježiti akciju Bljesak. Te tlapnje slušamo danima. Kako se kaže, onaj tko nema posla i s jarićima nešto radi", rekao je Plenković dodajući kako je dogovoren protokol na razini institucija.

Novinari su ga pitali kako komentira Milanovićevu izjavu da "nema veće dodvorice" od Milorada Pupovca.

"Milanović očito mora vratiti dugove onima koji su ga birali, a birali su ga oni koji postoje samo da oslabe poziciju HDZ-a. Zato je plan za ove izbore da ojačamo poziciju HDZ-a. A on, zato što je SDP na 15 posto, se ponaša kao da je lider stranke", rekao je premijer.

Za spor oko Okučana kaže: "Rješit će se to. Nemamo mi zašto razgovarati, imamo protokol koji je dogovoren još u ponedjeljak i to je to".

Pojasnio je i svoju jučerašnju izjavu u Zadru kada je rekao da se Milanovića kao diplomata u Bruxellesu pamti samo po "koloni rabljenih vozila".

"Kad sam ja bio na mandatu, Hrvatska je podnijela zahtjev za članstvo u EU. Kad sam bio u Bruxellesu dobili smo pozitivno mišljenje o početku pregovora. Iza njega u Bruxellesu nije ostalo ništa osim kojeg rabljenog auta", rekao je Plenković.