Informacije o učinkovitosti AstraZenecinog cjepiva unijele su nemir među umirovljenike. Danas su tražili da premijer jasno pošalje poruku - je li to cjepivo sigurno.

Premijer kaže kako nema prepreka da se cijepe. Osim što cjepivo stiže na kapaljku, do sada je iz opće populacije cijepljeno oko četiri tisuće osoba.

Koliko je AstraZeneca za njih sigurna - sve glasnije se pitaju umirovljenici. Ujedinila se matica, sindikat i stranke umirovljenika. Traže od Vlade da preuzme odgovornost i pošalje jasnu poruku.

''Da li će provest još jednu kampanju predstavnici sabora i vlade s javnim cijepljenjem svoji roditelja s AstraZenecom nakon što su se oni cijepili Pfizerovim'', govori Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika.

Tvrde kako je 20 europskih zemalja ograničilo cijepljenje AstraZenecom za njihovu dobnu skupinu, no nisu protiv cijepljenja.

''Važno je da se svi cijepimo, to je najvažnije i cijepiti se mora. Pogotovo ovaj novi soj koji dolaze'', izjavila je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika.

Razgovarali su s premijerom, pa ih premijer danas na Vladi uvjerava da nema prepreka za starije od 65 godina.

''Pfizerovo i Modernino i AstraZenecino sto posto učinkoviti protiv onoga što je najbitnije. A najbitnije je da nema smrtnog ishoda. Učinkoviti su i protiv situacije koja se zove biti na respiratoru i protiv onoga što se zove teži simptomi'', rekao je premijer Andrej Plenković.

No to nije dovoljno za gospodina Antu Barbira. Jer sa svojih 80 godina i osam komorbiditeta ne želi riskirati ni s lakšim simptomima. Nije mu ni jasno zašto već nije došao na red za cijepljenje.

''Ali kad sam vidio te paradere u Saboru kako se cijepe i prave od nas budale, napisao sam pismu Capaku i ministru Berošu. Mislite da sam dobio ikakav odgovor'', objasnio je umirovljenik Ante Barbir.

Prijavio se kod doktorice, ali još uvijek ništa. Do sada je iz kategorije "ostali" cijepljenih 4635 i to su uglavnom osobe starije životne dobi i kronični bolesnici. Iz HZJZ-a kažu kako je mali udio onih koji ne spadaju u te skupine , a cijepljeni su radi promocije cijepljenja. U izvanrednim situacijama, kažu, može doći do cijepljenja preko reda.

''Može se dogoditi da pojedine osobe koje su naručene na cijepljenje ipak nisu mogle primiti cjepivo zbog primjerice povišene temperature. Za takvu pokoju dozu viška nije uvijek moguće organizirati iznenadno neplanirano cijepljenje neke druge osobe koja pripada ovim prioritetnim skupinama, pogotovo ako se radi o popodnevnim ili večernjim satima te ako je rok trajanja bočice još svega nekoliko minuta'', objasnila je Ivana Pavić Šimetin iz HZJZ-a.

Tko će prvi doći na red određuju liječnici i sve upisuju u sustav e-cijepih. Po planu cijepljenja sada zovu najstarije, one starije od 80 godina, a zatim i one od 70 i 65 - posebice ako imaju kronične bolesti. Do kraja ožujka stići će 600 tisuća doza Pfizera, Moderne i AstraZenece. U međuvremenu prijeti novi soj. Potvrđen je i slučaj iz Virovitičko-podravske županije.

''Ono što je dobro s obzirom na period kad su ti ljudi bili inficirani od tada nema značajnijeg porasta i danas je prisutan pad u epidemiološkoj slici'', rekao je ministar zdravstva, Vili Beroš.

No unatoč trenutačno pozitivnoj epidemiološkoj situaciji, novi soj poziva na dodatan oprez.

