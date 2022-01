Stožer Splitsko-dalmatinske županije traži skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, a kakve su reakcije ugostitelja donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Ugostitelji strahuju od novih problema koje bi im nova mjera o kraćem radnom vremenu mogla donijeti u poslovanju.



Prvenstveno će to biti problem za one ugostitelje koji rade noću, istaknula je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom Jelena Tabak, vlasnica restorana i predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja (NUU): ''Takvih ugostitelja je jako puno i oni su od početka ove pandemije bili najviše zakinuti u smislu rada i pravila o radu tako da neće moći raditi. U stvari, brani nam se raditi iza 22 sata, a restorani koji možda mogu odraditi nešto preko dana sigurno će biti zakinuti barem za jedan sitting navečer''.

''Objektima koji većinom funkcioniraju od večeri gubitak je to od 75 do 80 posto dnevnog prihoda tako da će jako puno patiti, a to su i mahom objekti koji su već bili zatvoreni - diskoteke, noćni klubovi i barovi, ali i restorani će to sad biti - zimi će ljudi većinom izlaziti navečer, a ne preko dana'', upozorila je Tabak.



''Navikli smo raditi s ograničenjima poput razmaka, epidemijskim mjerama - to pozdravljamo i sudjelujemo u suzbijanju epidemije koliko možemo. No kad netko zabrani raditi, mislimo da imamo pravo na nadoknadu u smislu ekonomskih mjera i NUU će poslati upite ministarstvima financija i rada da vidimo što se može napraviti'', najavila je Tabak.



Priznaje da se kada je riječ o usporedbi s drugim europskim zemljama za Advent živjelo kao da korone nema, međutim, Advent je ipak ove godine bio nešto skromniji nego inače: ''Jest bio bolji nego lani kada se nije moglo raditi u Splitu''.



No, ove je godine loše vrijeme pomrsilo račune i ''tek se zadnjih dana pred Staru godinu odradilo ozbiljnije odradilo posao - tako da jest bilo bolje nego lani, ali moglo je imajući na umu prijašnje godine biti puno bolje''.



''Bilo bi vjerojatno najlakše da smo se na početku svi cijepili kada je trebalo, da smo stekli kolektivni imunitet, ali teško je biti pametan i naći pravu recepturu ... nijedna je država dosad nije našla, pa tako ni Hrvatska'', zaključila je Tabak.

