Skok broja novozaraženih struku nije iznenadio, no koliko ih zabrinjava ovo stanje istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić, koja je u Rijeci razgovarala s imunologom Zlatkom Trbonjačom.

Svi se nadaju da će kliničke slike oboljelih uglavnom ostati blage, no upozoravaju da je još puno ne cijepljenih i za njih ovo može biti veliki problem, izvijestila je reporterka Katarina Jusić.

Imunolog Zlatko Trobonjača kaže kako je 10 dana samoizolacije sasvim dovoljno jer su cijepljeni zarazni oko pet dana, a necijepljeni oko osam.

"Izolacija je sasvim dovoljna da se vidi hoće li se razvili bolest ili ne", rekao je imunolog.

Trbonjača kaže i kako boom zaraze zabrinjava jer još uvijek imamo dovoljan broj necijepljenih koji su izloženi i koji mogu završiti u bolnici

Što možemo očekivati nakon što omikron imunizira velik broj građana, znači li velika prirodna imunizacija da se nazire kraj bolesti, pitala je reporterka.

"Vjerojatno će do toga doći ove godine. Ako se ne pojavi neki opasan soj, možemo očekivati da će omikron imunizirati one ljude koje može imunizirati. Doći će do endemizacije virusa", rekao je.

Bi li strože mjere mogle zaustaviti ovo divljanje zaraze, zanimalo je Jusić.

"Ne, ne vjerujem da strože mjere mogu zaustaviti kolanje omikrona. Zarazniji je od delte, ima kratko vrijeme razmnožavanja, bilo bi ga teško zaustaviti, moguće je samo smanjivati dinamiku priljeva bolesnika u zdravstveni sustav", rekao je Trbonjača.

