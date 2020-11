Učenici osnovnih i srednjih škola imat će tjedan dana dulje zimske praznike, a s ciljem dodatnog suzbijanja širenja zaraze koronavirusom.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovršava izmjene Pravilnika o školskim praznicima koji uskoro ide na javno savjetovanje.

Zimski praznici trajali bi umjesto do 11. siječnja tjedan dana dulje - do 18. siječnja. Drugi dio zimskih praznika, ranije uveden zbog skijaške sezone, trebao je biti od 23. do 26. veljače, ali po novome tada bi se normalno održavala nastava.

''Cilj nam je ući čisti u drugo polugodište i smanjiti širenje zaraze koronavirusom'', objasnio je za DNEVNIK.hr izvor iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Očekuje se da će tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana unatoč koroni biti pojačano kretanje građana što uključuje i veća obiteljska okupljanja. Stoga je Ministarstvo odlučilo odgoditi povratak u školske klupe kako bi početak novog polugodišta bio s manje zaraženih i učenika i djelatnika u samoizolaciji.