I dok svi bruje koje će biti nove mjere, znamo da se one svih škola na nacionalnoj razini neće ticati. Ministar Fuchs kaže da je stanje u školama stabilno pa će se i dalje raditi prema tri modela. No, da stanje nije stabilno, upozorio je sinidkat Preporod, oni kažu da pucaju po šavovima.

Ako svi prijeđu na online nastavu, neki učenici s tim neće imati problema.

"Sve smo puno brže radili, nismo se morali mučiti s bilježnicama, knjigama - svi materijali, sve zadaće, svi zadaci su išli online“, kaže maturantica Anja Pavlešić.

U Primorsko-goranskoj županiji nam kažu da bi osnovne škole trebale ostati otvorene, a o srednjima se još razgovara.

"Konačni dogovor imat ćemo u petak, a zaključnu riječ će imati i epidemiolozi. Svakako ćemo dati školama vrijeme da se spreme“, kazala je Edita Stilin, pročelnica za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.

U Varaždinskoj i Osječko-baranjskoj županiji već su prešli na online nastavu, no zatvaranje škola na nacionalnoj razini neće se dogoditi. I dalje su moguća tri modela, nastava u učionici, online nastava ili naizmjence. Po kojem modelu će raditi, odlučuju škole ili osnivači.

"Apsolutno je jako važno i prioritet održavanje nastave licem u lice, prema tome mi ćemo i dalje sa lokalnim stožerima na lokalnoj razini procjenjivati situaciju“, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

I dok ministar uvjerava da su škole stabilne ispred ministarstva je održan prosvjed. Iz sindikata Preporod upozoravaju na probleme korona škole. Od toga da nema dovoljno spremačica i domara, do toga da se učiteljima ne vrednuje što rade i u školama i online s učenicima koji su u samoizolaciji.

A kada i oni sami završe u samoizolaciji, skida im se, kažu, i trećina plaće.

"Dvije su nam žene otišle u mirovinu, druge se nisu primile. Velika je škola i sada kako su nas dvije puno je posla“, kaže Smiljka Petrina, spremačica u osnovnoj školi.

Sindikat hrvatskih učitelja protiv prosvjeda u Zagrebu: ''Naš izbor je dijalog''

Nema minimuma higijene, sve je više zaraženih, a zbog svega je najteže učenicima: „Profesori se trude, ali sve je većinom na nama“

"Problem nam je što padamo na manju plaću, a to nije u redu jer ljudi rade, to odrađuju, a nisu plaćeni. To se na neki način mora urediti“, kaže Marija Veronkica Cvjetković , učiteljica razredne nastave.

No ministar to opovrgava. Rad u samoizolaciji određuje ravnatelj škole, može se pisati kao rad od kuće.

"To je nekakav oblik samoizolacije, to je pet radnih dana i tu se ne radi koliko sam vidio o trećini plaće nego plaća eventualno može biti manja za par stotina kuna“, kaže ministar.

U samoizolaciju će pojedini učitelji, učenici ili pak cijeli razredi i dalje ići ovisno o situaciji u tom razredu, školi ili županiji... Jer rad u školama kakav je bio svih ovih mjeseci ostaje do daljnjega.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr