U noći s nedjelje na ponedjeljak u KB Dubrava je od virusa COVID-19 preminuo 22-godišnji mladić.

U KB Dubrava u noći s nedjelje na ponedjeljak preminuo je 22-godišnjak, koji je bio hospitaliziran zbog infekcije virusom COVID-19.

"U Dubravi je bio oko tri tjedna, na intenzivnoj i na respiratoru, no stanje mu se pogoršavalo. Do dolaska u bolnicu smatralo se da mladić nema nikakve komorbiditete, međutim, tokom liječenja otkriveno je da zapravo boluje od teške kronične bolesti, koja do tada nije bila prepoznata ni dijagnosticirana", potvrdio je za Večernji list prof. Bruno Baršić, šef Kriznog stožera KB Dubrava.

