U splitskoj je bolnici je u subotu preminuo 18-godišnjak iz mjesta kraj Omiša kojeg su u teškom stanju početkom mjeseca dovezli iz splitskog zatvora. Mladić, koji je u zatvoru završio zbog podmetanja požara, po tijelu je imao brojne modrice, što je njegov otac prijavio policiji.

Mladić je u splitskom zatvoru završio u travnju ove godine zbog izazivanja četiri požara nedaleko od svoje kuće. Dobio je osam mjeseci zatvora, a 1. kolovoza hitno je prebačen u splitsku bolnicu.

Njegov otac kaže da je doveden u 2.45 ujutro.

"Dva sata su ga oživljavali. Pao je u komu, prebacili su ga u Jedinicu intenzivnog liječenja. Meni do danas nitko nije objasnio zbog čega je tako teškom stanju doveden iz zatvora, niti zbog čega je umro. Rekli su samo da mu je mozak dugo ostao bez kisika pa da strahuju od oštećenja", rekao je otac mladića za Dalmatinski portal.

Otac kaže da je vidio da mladić ima ozljede po tijelu. "Imao je modrice ispod trbuha. Svih boja", kaže dodajući da je to odmah prijavio policiji no ništa se nije dogodilo.

Liječnici su utvrdili da su ozljede od ranije i da nemaju veze s njegovim trenutnim zdravstvenim stanjem, što su poslali i sucu istrage splitskog Županijskog suda i Državnom odvjetništvu.

Otac najavljuje tužbu protiv države. "Netko je kriv, to je sigurno. On i nije smio biti u zatvoru, već u zatvorskoj bolnici jer ima fizička i psihička oštećenja, i to je dokumentirano. Moj sin bio je dijete s posebnim potrebama", rekao je otac za Dalmatinski portal.