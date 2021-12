U Hrvatsku je stigao novi lijek protiv koronavirusa, ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kada će se početi s primjenom i tko će ga sve dobiti.

Odobreno je i novo, proteinsko cjepivo, ali predstavljeno još jedno istraživanje o koronavirusu. Zanimljivo, na predstavljanju su zajedno bili Gordan Lauc i Alemka Markotić.

Čovjek koji je svojedobno pisao da su COVID potvrde besmislica čiji je cilj osigurati dodatnu zaradu Pfizeru i industriji testiranja, danas je sve koji su stigli priveo na testiranje pa i Markotić. Zbog omikrona.

Mišljenja često ne dijele, ali kažu, dugo surađuju.



"Znači, ja imam odlične odnose s članovima stožera. Mi surađujemo godinama i sigurno zato što se ne slažemo oko jedne stvari nećemo pokvariti odnose", objasnio je Lauc u prilogu reporterke Sanje Vištice.



"U ovom dijelu gdje mi surađujemo na projektu, tu doista već koliko - četiri, pet godina surađujemo jako dobro, a što se tiče COVID-a i svega, svatko svoj dio zna pa o tome i govori", dodala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Opasniji zimi nego ljeti

A jedan dio danas predstavljenog istraživanja proučavao je mijenja li se težina bolesti s dolaskom proljeća. Provedeno je na 7000 pacijenta.

"Upravo na taj način smo dobili jedan od prvih dokaza da je COVID-19 jako sezonalna bolest. Danas to više nitko ne osporava, svi prihvaćamo da je COVID opasniji zimi nego ljeti, to vidimo već treću sezonu. No, to tada nismo znali", rekao je Lauc.

Stigao novi lijek

Zna se da je u ponedjeljak u Hrvatsku stigao i novi lijek protiv korone.

"Namijenjen će biti onim pacijentima koji su razvili bolest. Međutim, još nisu razvili težak oblik bolesti, još ne trebaju kisik. Međutim, imaju određena stanja koja bi mogla upućivati na to da bi mogli raziti teži oblik bolesti", najavila je Tihana Šlezak, epidemiologinja iz HALMED-a.



Za nekoliko dana će se već davati u dnevnim bolnicama. Daje se intravenozno, uz pristanak pacijenta.



"Bitno je da se ljudi koji su visokorizični i imunikompromitirani na vrijeme jave kad osjete prve simptome, čim imaju pozitivan test. Jer je jako bitno primijeniti što ranije, onda ipak dosta pristojan učinak ima, mimo toga je učinak sve manji", navodi Markotić.

Novo, proteinsko cjepivo djelotvorno 90 posto

A djelotvornost novog, proteinskog cjepiva je oko 90 %. Daje se u dvije doze, s razmakom od tri tjedna između doza. U HALMED-u su nam objasnili po čemu se razlikuje od ostalih cjepiva.



"Kod vektorskog ili mRNA cjepiva naše stanice dobivaju određenu uputu kako proizvesti taj protein, dok u proteinskom cjepivu dobivamo gotov protein s jednom tvari koja pojačava imunološku reakciju", istaknula je Šlezak.



Nuspojave su slične kao i kod ostalih cjepiva. Najčešće oticanje na mjestu uboda, povišena temperatura, glavobolja, mučnina i povraćanje.

Hrvatska je naručila 198.000 doza, a očekuje se da će stići početkom veljače. Moguće je i da se skrati trajanje COVID potvrda.



Na pitanje novinara raspravlja li se o tome, Markotić je odgovorila: "Naravno, o tome se raspravlja i vidjet ćemo što će drugi i treba vidjeti što će biti sa situacijom s omikronom pa ćemo vidjeti".



A da saznamo na čemu smo konkretno s omikronom, trebat će još malo vremena.

