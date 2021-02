Zatvaranja diljem Europe i svijeta zabrinuto prate i hrvatski turistički radnici. U ovo vrijeme, uoči Uskrsa, u nekim ranijim godinama već bi sve vrvjelo od rezervacija gostiju. No ove je godine slika drugačija.

Proljeće u veljači kvare tek udari bure, ali ni to za oko 160 gostiju u kampu na otoku Krku nije prepreka za uživanje. Kućice su spremne za turiste. Kamp dobiva novu šetnicu. Sve to unatoč opreznim rezervacijama. Menadžer kampa kaže kako od idućeg tjedna s radom kreće njihov restoran, a očekuje da će do Uskrsa krenuti sa sezonom. Gosti su također zadovoljni.

"Došli smo jučer, tražili su nas na granici negativan PCR test, tako da smo ga imali, nije bilo problema. Bolje tu na zraku nego u Zagrebu“, govore.

Od posteljine do najsitnijeg detalja spreman je i apartman Desanke Jurage u Opatiji. Još samo da gosti dođu. Zovu Nijemci, Austrijanci, Mađari ali nitko se ne želi najaviti dok se ne pokrene situacija sa cijepljenjem. S procjepljivanjem su krenule i rezervacije u Dubrovniku, ali posljednji tjedan, kaže nam vlasnica jedne turističke agencije, nema niti jednog upita.

Prije 15. lipnja početak sezone ne očekuje se, a prvim ozbiljnijim rezervacijama nadamo se nakon Uskrsa. Tada kreće i nautička sezona. Putnici koji u Hrvatsku danas dolaze, a nisu iz zelenih zemalja, moraju pokazati negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili isti odraditi u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Rezultate čekaju u samoizolaciji.

Vremena je sve manje, nesigurnosti sve više

Za prelazak granice, na razini Europske unije, sve se glasnije razgovara o Covid putovnicama, no prodekan za međunarodnu suradnju na FMTU-u Marko Perić upozorava na probleme.

"Treba pripaziti na diskriminacijski faktor, da ne bi nekoga diskriminirali u svemu tome, pogotovo oni koji su htjeli, a nisu mogli biti cijepljeni jer nisu rizična skupina. Može li se u tome dodati i eventualno drugi čimbenik da je netko negativan, o tome se može razgovarati“, zaključio je.

Vrijeme za pripremu polako curi, posla i nepoznanica je puno. Sigurno je da će i ovu sezonu obilježiti epidemiološke boje, brojke i rezervacije u zadnji čas.

Više o ovoj temi doznajte iz videa priloženog u našoj galeriji.

