Tjedne u izolaciji mnogi krate planirajući godišnji odmor i maštajući o ljetovanju na Jadranu. Dok se Hrvati koji će si ove godine moći priuštiti ljetovanje nadaju nižim cijenama smještaja, privatni iznajmljivači već su se pomirili s tim da će ova sezona (ako je uopće bude) biti katastrofalna.

Ideje o avionima punim Čeha koji dolaze spasiti sezonu brzo su se razbile nakon što su iz Nacionalnog stožera stigle informacije kako ovo ljeto u Hrvatsku neće moći dolaziti gosti iz zemalja s većim brojem zaraženih od nas. Vrlo brzo čavao u lijes zakucao je i češki predsjednik poručivši da Češka planira zatvoriti granice na godinu dana.

S obzirom na to da će se hoteli, ako uopće budu mogli raditi, morati prilagoditi novom načinu poslovanja, mnogi nade polažu u privatni smještaj.

"Domaći gosti ne mogu spasiti sezonu"

Iznajmljivači obiteljskog smještaja nadaju se izvući nešto od sezone, no napominju da domaći gosti čine tek 10 posto ukupnog broja dolazaka i nema šanse da oni nadoknade sva ulaganja i gubitke, taman i da pohrle u rekordnom broju. Kako bi privukli barem nešto veći broj domaćih gostiju, neki će spustiti cijene noćenja.

Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri HGK-u, kaže kako je teško bilo što prognozirati te dodaje da se iznajmljivači nadaju da će situacija biti nešto bolja u sedmom i osmom mjesecu.

"Čak ako se to i dogodi, bit će to neusporedivo manje nego inače. Privatni iznajmljivači sigurno će spustiti cijene, ali domaći gosti ne mogu spasiti sezonu. Rezervacije se masovno otkazuju. Peti i šesti mjesec su prazni. Cijela situacija još je gora kad se sjetimo velikog broja rezervacija za početak godine", kaže Nimac Kalcina.

Napominje da još uvijek ima stranih turista koji ostavljaju svoje kontakte u nadi da će se nešto promijeniti, a iznajmljivači se čak međusobno šale kako bi mogli ljetovati jedni kod drugih.

Kakva je situacija na terenu, provjerili smo s vlasnicom apartmana u Primorsko-goranskoj županiji koja se time bavi već 30 godina.

"Uglavnom imamo strane goste. Onima koji su otkazali rekli smo da ćemo im rezervacije prebaciti za sljedeću godinu. Domaćim gostima, ako ih bude, mogli bismo ponuditi 20 do 30 posto nižu cijenu", kaže naša sugovornica.

Očekuje da će ove sezone eventualno ostvariti 30 do 40 posto prihoda u odnosu na prošlu godinu.

Kalendar je prazan

Iznajmljivačica s Visa kaže pak da joj je kalendar u potpunosti prazan.

"Nemam nikakvih rezervacija. Što da radimo, smanjit ćemo cijene, nadam se da ćemo bar nešto uspjeti spasiti. Nećemo sigurno dizati cijene, ali ne možemo baš ni za džabe iznajmljivati", kaže.

I iznajmljivačica iz Betine koja je nedavno izašla iz karantene kaže kako je teško bilo što predvidjeti.

"Sve rezervacije stranih gostiju su otkazane. Zasad nemamo upite domaćih gostiju, ali ako ih bude, spremni smo sniziti cijene 20 do 30 posto. Bolje išta nego ništa", kaže naša sugovornica.

Cappelli: "Ovo je nemoguća situacija"

Ministar turizma Gari Cappelli u Dnevniku Nove TV objasnio je kako se Hrvatska sprema za nadolazeću turističku sezonu nakon epidemije koronavirusa.

''Mi smo prošli tjedan odradili većinu toga. Sad je na epidemiolozima da sjednemo zajedno i brusimo to do finih detalja. Svi mi iz struke koji smo sjedili za stolom razradili smo svaki detalj. No kako je ovo nemoguća situacija, sve što isplaniramo da će funkcionirati može se srušiti u roku od 24 sata. Međutim, nama je cilj da to sve napravimo. Sljedeći tjedan Vijeće turističke zajednice dat će zeleno svjetlo i mi ćemo biti spremni kad idemo u pregovore s bilo kojom zemljom uložiti u PR, marketing i one sigurnosne stvari koje se odvijaju u Hrvatskoj", rekao je ministar turizma.