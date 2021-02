Za osobe koje su preboljele COVID-19 ili su dobile dvije doze cjepiva protiv te bolesti u Sloveniji se smatra da su imune pa ne trebaju negativan test na koronavirus ako primjerice idu na skijanje unutar zemlje, no potvrde o imunosti koje izdaju liječnici za sada ne vrijede u inozemstvu.

I vlada Janeza Janše je, poput nekih drugih, pokazala interes za ideju o standardiziranoj potvrdi o imunosti koja bi se koristila za inozemna putovanja.

Ideja o takvom dokumentu je vrlo dobra, ali je do realizacije dug i zahtjevan put, kazao je ovih dana za slovenske medije Andrej Šter iz slovenskog ministarstva vanjskih poslova, prenose u četvrtak mediji. No, on upozorava da je najprije potrebno definirati format takve potvrde i osigurati njenu kredibilnost.

"Osobno smatram da je uvođenje dodatnog dokumenta koji bi omogućio putovanja jedva vjerojatan", kazao je Šter, koji više nade polaže u bilateralne ili regionalne sporazume u okviru kojih bi takve potvrde o imunosti priznavale međusobno najmanje dvije ili više država.

Potvrde o cijepljenju ili o preležanoj bolesti izdaju obiteljski liječnici, u pravilu stoji 15 eura premda neki uslugu ni ne naplaćuju, a interes je velik, neki liječnici dnevno dobiju i desetak takvih zahtjeva.

Zbog turizma i velikog broja Slovenaca koji u Hrvatskoj, osobito u Istri i na Kvarneru, imaju nekretnine do kojih zbog epidemije trenutno ne mogu, mediji u Sloveniji s velikim interesom prate kakvo će stajalište oko inicijative nekih država za uvođenje tzv. COVID putovnice zauzeti hrvatska vlada.

Mariborski dnevnik "Večer" u četvrtak navodi da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da Hrvatska za sada ne razmatra mogućnost da bi pri ulasku u zemlju prednost imali oni koji su cijepljeni protiv COVID-19, no da će se uključiti u raspravu o tome koja je najavljena na razini Europske unije.

Na pitanje o grčkoj inicijativi da se za putovanja u Europi uvedu tzv. COVID putovnice slovenski premijer Janez Janša prošlog je tjedna odgovorio kako mu se u sadašnjoj situaciji čini da je to "realnost koja je pred nama". Inače će biti teško, u vrijeme dok pandemija nije obuzdana, putovati s jednog aerodroma na drugi ili iz države u državu, rekao je Janša dodavši da se o takvoj ideji već više od mjesec dana raspravlja "na različitim razinama".

Janša je kazao da na takvu situaciju treba biti spreman, premda je sada najvažnije osigurati da se pribavi što više cjepiva i cijepi što veći dio populacije.

Svi putnici koji dolaze u Sloveniju, a koji su preboljeli COVID u zadnjih šest mjeseci ili su cijepljeni s dvije doze cjepiva, od prošle subote ne trebaju dokazivati imunost testiranjem odnosno mogu ući bez karantene, uz predočenje liječničke potvrde.