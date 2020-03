Veliki trgovački lanci i centri prilagodit će svoje radno vrijeme u skladu s uputama i mjerama nacionalnog stožera civilne zaštite.

Još nije vrijeme za najstrože mjere, ali ljudima se preporučuje da ne izlaze iz domova. S obzirom na epidemiju koronavirusa i preporuke za sprečavanje širenja zaraze veliki trgovački lanci i centri prilagodit će svoje radno vrijeme.

Lidlove trgovine na području Istre od 15. ožujka rade skraćeno, do 18 sati, dok u ostalim dijelovima zemlje za sad rade normalno.

"Što se tiče ostalih Lidlovih trgovina u Hrvatskoj, trenutno razmatramo situaciju o skraćivanju radnog vremena svih naših trgovina, a o eventualnim izmjenama u njihovim radnim vremenima pravovremeno ćemo informirati kupce. Prilagodit ćemo se svim novim mjerama nacionalnog stožera civilne zaštite koje će potencijalno biti uvedene za ostala područja RH", odgovorili su iz Lidla za DNEVNIK.hr.

U trgovačkim centrima City Centar One trgovci mogu birati hoće li skraćivati radno vrijeme rako da neke trgovine rade do 18 sati, a ostale normalno do 21.

"Zbog zaštite javnog zdravlja tj. smanjivanja rizika zaraze koronavirusom, City Center one je svim trgovinama dao na odluku žele li skratiti radno vrijeme svojih prodajnih, uslužnih i ugostiteljskih mjesta. Tako od utorka, 17. ožujka, određeni dio trgovina radi od 10 do 18 sati. Njihov popis može se pronaći na www.citycenterone.hr Sve ostale trgovine rade prema redovnom radnom vremenu.

I dalje ćemo pratiti sve obavijesti i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i preporuke nadležnih tijela i Kriznog stožera te u skladu s njima donositi daljnje odluke. Također, kao i do sada, nastavljamo s pojačanim higijenskim aktivnostima u Centrima", odgovorili su iz City Centra One.

Iz Uprave Fortenova grupe poručili su da nema potrebe za stvaranjem zaliha. Navode da rade na alternativnim izvorima nabave. Zamolili su kupce da se pridržavaju razmaka i kad god je moguće plaćaju beskontaktno. Uprava je zahvalila zaposlenicima i poručila da će naći način kako im se odužiti.

"Konzum poštuje sve mjere nadležnih institucija i spreman je na sve nove, ako do njih dođe.

U pojedinim dijelovima Hrvatske, sukladno odredbama Stožera za civilnu zaštitu, već smo uveli određene mjere poput skraćenog radnog vremena i regulacije ulaska u trgovine te ćemo nastaviti pratiti daljnje upute nacionalnog i lokalnih stožera i postupati u skladu s njima", odgovorili su iz Konzuma.