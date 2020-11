Ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin rekla je u ponedjeljak da drive-in testiranje u splitskoj trajektnoj luci, koje je počelo jutros, teče po planu, da je protočno i nema gužvi.

U izjavi za Hinu, dr. Karin je rekla kako je danas nastao samo problem zbog nekih pacijenata koji su, unatoč tome što su na testiranje naručeni u trajektnu luku, stigli pred Nastavni zavod kao i oni koji su u taj zavod naručeni za sljedeće dane.

"Važno je naglasiti da ne možemo primati ljude koji nisu naručeni ili one koji su naručeni tek za dva ili tri dana. Oni bi se svi htjeli odmah testirati, međutim imaju svoje termine upravo zato da bi bili odvojeni od različitih skupina pacijenata. Uz to, liječnik procjenjuje kada se netko treba ići testirati, to ne treba biti isti dan kada se razvije simptom bolesti jer nalaz može biti lažno negativan", rekla je dr. Karin.

Prednost pri testiranju koje se obavlja dan za danom imaju pacijenti koji su naručeni prije operacije, onkološki pacijenti koji dobivaju terapiju, osobe koje su uputili epidemiolozi, ali i pacijenti kojima je COVID negativni test potreban za endoskopske zahvate. Svi ostali koji nisu hitni termin za testiranje dobivaju za dva-tri dana, ovisno o tome ima li slobodnih termina, a nalazi su za sve gotovi u roku od 24 sata.

Testiranje u splitskoj trajektnoj luci Foto: Milan Sabic/Pixsell

Splitsko-dalmatinska županija jučer je imala između 45 i 50 posto zaraženih od ukupnog broja testiranih, no radilo se tek o nešto više od 300 testiranih osoba, rekla je Karin i dodala da se nedjeljom testovi rade za hitne slučajeve, zbog čega je manji broj testiranih nego tijekom tjedna.

Odgovarajući na pitanje, rekla je kako Nastavni zavod obrađuje brisove uzete sa svih sedam mjesta u županiji - iz Sinja, Makarske, Imotskoga, Vrgorca, Brača, Hvara i Visa te te trajektne luke i Nastavnog zavoda.

Brisovi se prikupljaju u kontroliranim uvjetima tijekom dana, a obrađuju ih tri uređaja. Na svakom su punktu najmanje tri djelatnika te po šest na dva splitska punkta, što znači da više od 30 zaposlenika tog zavoda svaki dan radi samo na brisovima.

"Imamo tri aparata, od kojih svaki obrađuje sat i pol vremena po 96 testova, pa nam je tako dnevni kapacitet oko tisuću koje odradimo bez problema, dok nam treća smjena odrađuje ostatak, pa nam konačni dnevni broj doseže i do 1300 testiranih", izjavila je dr. Karin.