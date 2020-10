Od ponedjeljka stižu novi testovi na koronavirus. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je situaciju s novim, brzim testovima na koronu.

Uz veliki broj zaraženih, u Hrvatskoj je i velik broj neotkrivenih slučajeva. Pritisci na testiranja i na kontaktiranje zaraženih su veliki, ne stiže se sve obraditi i zato se od ponedjeljka kreće s novom vrstom testova. Antigen testovi vrijede samo za osobe sa simptomima, testirat će se preko uputnice, ali moguće je i privatno.

Novi testovi trebali bi smanjiti gužve, ali i čekanja na rezultate testiranja. "S obzirom na sadašnju situaciju i raširenost covida oni će se koristiti od ponedjeljka. Ne znam vam točnu cijenu jer će to izraziti HZZO, ali nabavna cijena u drugim zemljama je 6,5, eura", napominje Vera Katalinić Janković iz Ministarstva zdravstva.

I za antigenske testove, baš kao i za postojeće PCR, potrebno je uzeti bris nosa, no sve donedavno o njima se govorilo kao - nepouzdanima. Zato će se i sada koristiti samo i isključivo za simptomatske osobe.



"Oni su pouzdani kod pozitivnih, ali nisu testovi koji bi mogli reći da se ne radi o covidu kod onih bolesnika koji ispadnu negativni, ako postoji izrazita sumnja onda ih morate potvrditi PCR-om", napominje. U Hrvatskoj su se do sada zaraženi detektirali PCR metodom, s cijenom od 500 do 700 kuna, ako nemate uputnicu.

Koga će podvrgnuti antigenskom testu?

Inače, sada se testira neusporedivo više ljudi nego u onom prvom valu epidemije. Od početka pojave koronavirusa do danas u Hrvatskoj je testirano gotovo pola milijuna ljudi. Samo u posljednja 24 sata više od 9 tisuća. Kolone i gužve za testiranje gledamo svakodnevno.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je situaciju s novim testom na koronu te otkrio kako će se odlučiti koga će se od ljudi sa simptomima podvrgnuti baš antigenskom testu.

"Ti brzi testovi su sada dosegnuli jedan stupanj razvoja, relativno smo ih dobro istražili, znamo njihove prednosti i mane. Ako je netko stvarno pozitivan onda je sigurno pozitivan i na zlatnom standardu - PCR testu.

Ukoliko je netko negativan na brzom antigenskom testu onda ne možemo biti sto posto sigurni da je negativan, nego ako ima simptome, onda ponavljamo test na PCR-u. PCR je još uvijek zlatni standard i negativni rezultat ćemo provjeravati.

Prioritet su nam osobe koji imaju simptome i zapravo ćemo njih testirati na brzim antigenskim testovima i to će nam značajno pomoći u brzini provođenja testova i većem obuhvatu populacije", izjavio je Capak.

Kreće sezona prehlada i gripa, a u novim smjernicama piše da osoba koja dobije temperaturu, a nema se dovoljno testova, da će se voditi kao covid pozitivna i bez testiranja. Capak se ne slaže s tom tvrdnjom.

Sezona prehlada i gripe

"To baš nije tako. Od početka u definiciji bolesti stoji da ako osoba dobije karakteristične simptome za covid, respiratorne simptome, karakteristične za covid, ili ako je osoba bila u kontaktu i razvije simptome u tom slučaju računamo da je osoba pozitivna bez testiranja. To je od početka u definiciji bolesti, ali sad je to isplivalo na površinu, jer neki ljudi čekaju testove, jer se ne mogu svi testirati, naročito u Gradu Zagrebu. Definicija postoji od početka", objasnio je Capak.

Napominje kako imaju informacije s terena da neki ljudi ne žele otkriti svoje kontakte. "Neki ljudi se ni ne testiraju, ne jave se epidemiologu, ali to nije pravilo", napominje.

Na pitanje čeka li nas gore stanje od ovoga i u bolnicama i sa zdravstvenim osobljem kad krene sezona gripe, Capak odgovara:

"Bit će puno respiratornih problema i bit će to teško razlikovati. Istovremeno će se moći testirati i na gripu i na covid i to će biti značajna pomoć u dijagnostici", zaključno kaže Capak.

