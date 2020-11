Čak 18 najbespomoćnijih i najugroženijih osoba preminulo je u samo jednom Domu za starije i nemoćne kada je u njega ušao virus. Onom u Vukovarskoj ulici u Splitu. Inspekcije i Ministarstva zdravstva i Ministarstva socijalne skrbi utvrdile su kako nije bilo nepravilnosti i kako nitko nije kriv. Ali, ispovijesti zaposlenika koje donosi Provjereno, jer je, naime, virus ponovno ušao u taj dom - dokazuju suprotno. Starica koja je bila na hitnoj, gdje se pojavila zaraza, nije stavljena u samoizolaciju, već je vraćena u sobu s ostalim korisnicima. Netko je donio tu odluku i netko za nju mora odgovarati, jer 18 ljudi je izgubilo život.

Bio je početak pandemije. Nedostajalo je opreme, tek su se donosile mjere, politički vrh, pa i građani privikavali su se na novonastalu situaciju... Ali za ono što se dogodilo u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu, nema opravdanja.

Staricu koja je završila na Hitnoj gdje se nakon njenog boravka pojavila zaraza koronavirusom, ne samo da nisu izolirali od ostalih na vrijeme, nego to nisu učinili ni kada su im kazali epidemiolozi. Ta pogreška, kažu nam insajderi iz Doma, koštala je ukupno 18 života.

Za nju nitko nije odgovarao ni ravnatelj Doma, ni nitko od medicinskih djelatnika. Zašto i bi, reći će neki, kada su inspekcije čak dva resorna ministarstva pokazala da se baš sve radilo po pravilima. Hoće li isto reći i Državno odvjetništvo koje detaljno radi na cijelom slučaju, tek treba vidjeti. Dok se to čeka, u istome Domu se ponovno proširila zaraza.

Virus je ponovno ušao u splitski Dom za starije i nemoćne u Vukovarskoj. Strepi stotine korisnika i njihovih obitelji.

"Nastala je panika kao i prvi put. Trenutno je pozitivno preko 20 korisnika. U toj samoizolaciji, možda plafon može doći 20 korisnika, a iz dana u dan se broj povećava jer to je virus. Situacija nije dobra, a jednostavno u javnosti nitko ništa ne priča“, kaže izvor Provjerenog.

Informacije iznutra skrivaju se cijelo vrijeme. Cure na kapaljku. A pogreške koje stoje živote preušućuju.

"Nisu bile u izolaciji. Tako je prvi put i krenulo. Korisnica koja se vratila iz bolnice je vraćena direktno u sobu s ostalim korisnicima i reagiralo se tek kada su krenule temperature. Mi smo županijski dom, pod HDZ-om. Očito se stranački neke stvari štite“, kaže izvor.

HDZ-ov ravnatelj Ivan Škaričić i dalje je na funkciji.

"Ne znam od koga je krenulo. Vi mene pitata od koga je krenuo virus? Imate epidemiologiju. Ja ne znam ništa otkuda je virus", kazao je. Na pitanje reporterke ima li dom dovoljno kapaciteta, soba za samoizolaciju, rekao je: "Gospođice Malbaša, lijepo vas pozdravljam“.

Medicinski djelatnici bez adekvatne opreme, radili su u pretrpanim sobama.

"To su vam sobe koje bi trebale biti trokrevetne, međutim one su četverokrevetne jer imamo dosta korisnika tako da u dosta soba ima po četvero korisnika što ne bi smjelo biti“, dodaje.

Iz jedne takve četverokrevetne sobe, samo tri tjedna nakon početka pandemije, odvodi se na županijski Zavod za Hitnu medicinu, nakon pada, jedna 92-godišnjakinja.

"Mi smo imali zabranu ulaska u dom i bilo kakvih posjeta i zabranu kretanja korisnika prema vani. I ta gospođa koja je pala, to je bio prvi stupanj hitnoće“, govori nam upućena osoba.

Pri padu je zadobila frakturu podlaktice. Nužna je bila hitna obrada. Dva dana poslije povratka u Dom, u javnost izlazi važna informacija.

"Vratila se s Hitnog prijema da bi se u javnosti na televiziji pokazalo da su djelatnici s tog hitnog prijema pozitivni“, nastavlja priču.

Riječ je tada bila o jednom medicinskom tehničaru sa Zavoda za hitnu medicinu. Samoizolirano je nekoliko njegovih kolega, ali ne i starica koja je vraćena u dom.

Iako su samo dan nakon njezina povratka s Hitnog prijema objavljene i službene upute Ministarstva za demografiju o postupanju s korisnicima Domova. U samom Domu je čak bio oformljen i Stožer.

Unatoč tome, starica nije stavljena u samoizolaciju. Nekoliko dana poslije, stanje se dodatno zakompliciralo i starica ponovno završava na hitnoj.

"Ona vam je odvedena ponovno na hitni kiruški prijem 28.3. A 29. se kod nje pojavila iznenadna temperatura“, kaže izvor.

Tada glavna sestra Doma Zdravka Džapić zove epidemiologe. Dana joj je uputa da se obrati nadležnoj liječnici, a gospođa stavi u samoizolaciju. Ni tada to nisu učinili, kažu nam.

"U toj sobi koje je četverokrevetna, gdje su bile tri nepokretne gospođe, samo je jedna pokretna nama je bilo lakše izolirati pokretnu, razumijete?“, nastavlja.

Dakle ne samo da nisu povezali zarazu na Hitnoj sa svojom korisnicom koja je bila tamo. Ne samo da je nisu stavili u samoizolaciju kada im je to čak i naloženo, nego im je jednostavno bilo nezgodno jer su im korisnici bili nepokretni. Ta nezgodna situacija dovela je do toga da je 18 korisnika preminulo.

"Djelatnici su bili nezaštićeni i korisnici su bili nezaštićeni plus što i korisnici hodaju koji su pokretni po katu i ulaze u sobe i to se širilo brzinom munje i svjetlosti“, govori izvor.

Šesti dan od prvog povratka u dom s Hitne 92 godišnjakinja dobiva ponovno temperaturu. Ali ovoga puta i tri korisnice iz njezine sobe također dobivaju povišenu temperaturu. Jedna od njih je bila i majka glavne sestre. Ona ponovno zove epidemiologa i obavještava ga da više korisnika ima povišenu temperaturu. Epidemiolog tada na teren šalje laborante.

"To je bilo 6. da je svih deset pozitivnih i onda je krenula odluka o evakuaciji u bolnici i onda su se počele mjeriti temperature svim korisnicima, svim zaposlenicima“.

Od informacije da je korisnica doma bila na Hitnoj gdje je zaražen djelatnik do adekvatne reakcije i evakuacije zdravih korisnika prošlo je punih 11 dana.

Vrlo brzo su se počele nizati i smrti. Ukupno 18 korisnika je preminulo.

Na pitanje reportera zbog čega se ranije nije reagiralo, ravnatelj Ivan Škaričić 8. travnja ove godine odgovorio je: "Pa ja nisam doktor, ja to ne bih objašnjavao. To je pitanje za struku. Oni su bili u kontaktu s liječnikom svakodnevno".

Tražila se smjena ravnatelja, ali su ključni HDZ-ovci na lokalnoj razini priskočili u pomoć, pa i sam premijer.

"Sada ako je neki problem u staračkom domu onda je ravnatelj što? Član neke političke stranke, i to vladajuće. E to tako neće ići“, govorio je premijer Andrej Plenković 8. travnja.

Leđa mu, kažu upućeni, dobro čuva Ante Sanader, politički tajnik HDZ-a.

"Kako se čuje, on je čovjek Ante Sanadera koji upravlja županijskom organizacijom HDZ-a. Dok je situacija takva, tako će se i nastavit ponašati“, pita se Ante Renić, nezavisni županijski vijećnik.

Škaričić nakon lokalnih izbora u HDZ-u više ne upravlja šibenskim ogrankom stranke. Ali Upravlja Domom u kojem je ponovno izbila zaraza.

"Ako je pacijentica koje je došla iz bolnice smještena u samoizolaciju, onda mi stvarno nije jasno kako u tom momentu imaju 18 štićenika pozitivno“, kaže Milija Baldić Lukšić, županijska vijećnica (Most).

Bolje zna izvor iz Doma.

"A kada točno je to bilo? Pa najvjerojatnije to se desilo vjerojatno negdje tamo prije nekih tjedan možda nešto i malo više dana kad se saznalo da je liječnica završila u samoizolaciji. Nakon toga je obolila prva korisnica i djelatnica. Da bi se samo one spomenule, a nitko nije spomenuo ni doktoricu, ni fizioterapeuta, ni socijalnu radnicu koji su već debelo bili u samoizolaciji s pozitivnim nalazom“, kaže izvor.

U javnosti su se pojavile informacije kako su svi korisnici bili asimptomatski.

"Što iskreno nije ni blizu točno zato što ih nitko ne bi niti testirao da nisu imali pojedine simptome kao što je bila visoka temperatura, glavobolja, itd.“, dodaje.

"Postoji jedan kat koji je određen za samoizolaciju. Tu rade određeni ljudi. Oni se ne smiju miješati s drugima. Međutim, ta samoizolacija je u ovom trenutku premala za sve s pozitivnim nalazom“, kaže.

"Pa trenutno je pozitivno preko 20 korisnika. U toj samoizolaciji, možda plafon može doći 20 korisnika, a iz dana u dan se broj povećava jer to je virus“, kaže nam.

Ekipa Provjerenog zvala je ravnatelja da objasni što se ovaj put dogodilo.

"Ne znam od koga je krenulo. Vi mene pitate od koga je krenuo virus? Imate epidemiologiju. Ja ne znam ništa otkuda je virus", kazao je Škaričić. Na pitanje reportetke ima li dom dovoljno kapaciteta, soba za samoizolaciju, odgovara: "Gospođice Malbaša, lijepo vas pozdravljam“.

Da Škaričić ostane i dalje ravnatelj, dobro su mu poslužila dva inspekcijska izvješća, ono ministarstva demografije i ono zdravstva, koja su novinari mjesecima nakon prodora korone u Dom tražili da se objave.

Ugledala su svjetlo dana nešto prije parlamentarnih izbora pokazavši da u Domu nije bilo baš nikakvih propusta.

"Ja ne znam u čemu je stvar, vjerojatno je stvar u virusu“. Samo u virusu? "Da“, govorio je ministar zdravstva Vili Beroš 26. travnja.

Josipa Rodić iz Hrvatska udruga ugovornih ordinacija komentirala je tu izjavu: "Ne znam što mu je to trebalo, to je prežalosno“.

Beroš se poslije za svoju izjavu ispričao.

Udruga ugovornih ordinacija još je u travnju podnijela kaznenu prijavu DORH-u i USKOK-u protiv čelnih ljudi u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su po zakonu morali na vrijeme osigurati adekvatnu medicinsku opremu. Pisali su iz udruge i ministru i stožeru.

"Nazivali smo krizni stožer po svih županijama je bio da sredstava nema dovoljno. I da oni tu ne mogu ništa“, kaže Rodić.

Isto su stožeru pisali i iz Doma. Uzalud.

"Nije u redu jer je županija kao vlasnik osnivač Doma. U svojem vlasništvu ima i ljekarne i morali su skrbiti za te neke institucije koje su prve na udaru“, rekao je Ante Renić, nezavisni županijski vijećnik.

Iako bi brojni akteri ove priče, možda htjeli da je s dva inspekcijska izvješća koja ne pokazuju propuste, ovaj slučaj završen, to nije tako. Državno odvjetništvo i dalje radi na slučaju.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije kaže da se ne boji rezultata istrage. "Bit će onakvi kakvi budu. Ne možemo ulaziti u njihova istraživanja, ali po rezultatima istrage ćemo se čuti i vidjeti“.

Županijska vijećnica nam otkriva da joj je na zahtjev ravnatelj Ivan Škaričić poslao izvješće s informacijama o tome što se i kada dogodilo. Službeno županija na skupštini primila je potpuno druge informacije. Također od ravnatelja Škaričića.

"Ja sam ukazala na datume i na kronologiju gdje je različito u jednom i u drugom izvješću. To vam je bilo na županijskoj skupštini iako nitko nije na to reagirao“, rekla je Milija Baldić Lukšić, županijska vijećnica (Most).

Imat će DORH posla samo dok raspetlja sve činjenice iz kontradiktornih izvješća i inspekcijskih nalaza punih rupa.

"Dokumenti naravno postoje, nalazi sa hitnog kiruškog. I da je ona dva puta bila na hitnom kiruškom. Prvi nalaz kad je postavljena dijagnoza i drugi nalaz kad je bila na kontroli. I to je sve evidentirano i kroz knjigu primopredaje“, kaže izvor.

Naši izvori iz Doma nam kažu da djelatnici većinom ne vjeruju nalazima inspekcije iz ministarstava. I nadaju se neovisnijoj istrazi.

"Većina djelatnika se slaže s tim da je propusta bilo, 99% ljudi se slaže s tim da je bilo propusta, ali ljudi su potrebni posla i ne smiju se izlagati javnosti. Jednostavno, moraju držati za sebe i među sobom pričati“, dodaje.

Na potezu je Državno odvjetništvo, prema zakonu, samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje treba štititi interes Republike Hrvatske i njezinih građana.

18 građana je umrlo u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu. 18 starijih ljudi kojima nitko nije imao pravo oduzeti ni jednu minutu, sat, ni dan života. A život im je oduzet kada je virus ušao u ustanovu.

Je li se to moglo spriječiti tako da se na njegovu pojavu adekvatno i na vrijeme reagiralo? Ključna institucija ove države će nam uskoro na to dati odgovor. Kakav on god bio, jedno je nažalost nepobitna i tužna istina, nečije bake i djedove, majke i očeve, braću i sestre, više nitko neće moći vratiti.

