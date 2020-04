Švedski netipični pristup borbi protiv pandemije počinje davati rezultate, barem tako tvrdi Anders Tegnell, glavni strateg u toj zemlji za borbu protiv virusa.

"Slikovito bismo mogli reći da se trenutačno nalazimo na nekoj visoravni'', izjavio je Tegnell za Bloomberg.

Navodi kako u prilog toj tezi idu najnovije brojke o zaraženima.

Švedska je do nedjelje prijavila 1540 smrtnih slučajeva, što je 29 više u odnosu na subotu. Anders Tegnell tvrdi da je zemlja najgoru fazu pandemije ostavila iza sebe.

Švedska, suprotno većini europskih zemalja, nije zatvarala škole, teretane, kafiće i restorane. Umjesto toga njihova vlada pozvala je građane da se ponašaju odgovorno i slijede smjernice za socijalno distanciranje.

Svaka zemlja zauzela je drugačiji pristup u borbi protiv pandemije i za sada je nezahvalno prognozirati koja će se strategija pokazati najučinkovitijom, navodi Bloomberg.

Švedski stručnjaci upozoravaju da je prerano donositi ikakve zaključke, no s obzirom na specifičan pristup, upravo je Švedska pobudila velik interes diljem svijeta.

''Matematički modeli pokazuju kako imamo sve više imunih u populaciji i to već polako počinje imati utjecaja na širenje zaraze. Modeli nam ukazuju na to da bismo kolektivni imunitet mogli steći negdje tijekom svibnja. Ali to su samo matematički modeli i oni su precizni onoliko koliko i podaci koje u njih unosimo. Vidjet ćemo hoće li se obistiniti'', kazao je glavni švedski epidemiolog.

Važna stavka pristupu borbi protiv pandemije jest to što Švedska ima jedan od najboljih svjetskih zdravstvenih sustava. Niti u jednoj fazi država se nije susrela sa stvarnim nedostatkom medicinske opreme ili bolničkih kapaciteta, a šatori postavljeni kao privremene ustanove za pružanje hitne pomoći uglavnom su ostali prazni.

Na pitanje o tolikom broju mrtvih, Tagnell odgovara da to nije dokaz da je njegova strategija pogrešna, već dokaz da se u domovima za starije i nemoćne nisu provele dovoljno dobre mjere za sprječavanje ulaska virusa u njih.

''Stanje se itekako stabilizira'', izjavila je Karin Tegmark Wisell, voditeljica odjela za mikrobiologiju švedskog javnog zdravstva.