I dok većina zemalja u svijetu ima rigorozne mjere u borbi protiv koronavirusa, Švedska i dalje vodi svoju politiku. Javni prijevoz funkcionira, otvorene su sve trgovine, kafići i restorani. A broj umrlih samo u posljednja 24 sata narastao je za više od stotinu.

Stockholm živi gotovo kao da koronavirusa nema. Ulice su pune ljudi, u javnom prijevozu gužva. Na putu do posla javio nam se Mario Čenan, Hrvat koji tamo živi već dvije godine.

"Tu se dosta ignorira da je kriza, da je epidemija i da korona vlada, jako puno ljudi ide na posao najnormalnije, ne nosi zaštitne maske i rukavice, obavljaju stvari koje trebaju, najnormalnije, uređuju se vikendice i takve stvari", ispričao nam je Mario.

Zabranjena su jedino okupljanja veća od 50 ljudi.

"Ali zato se sjedi po kafićima, dosta normalno, jedino je pravilo da se može posluživati piće ljudima koji sjede za stolom, tako da nema da netko dođe da uzme piće i da će stajat", napominje.

Švedske vlasti borbu s koronom odlučile su prepustiti građanima. Preporuka je, pogotovo starijima, ostati doma i socijalno se distancirati, ali istovremeno, pokušati nastaviti živjeti kao i prije pandemije.

U karantenu bi, kažu vlasti, trebali samo oni koji se razbole i razviju simptome. U zavodu za javno zdravstvo potpuno su uvjereni ispravnost onoga što rade.

"Švedski zdravstveni sustav je vrlo teško shvatiti, ali suočavamo se sa situacijom na jako dobar način. Puno je posla, puno stresa za medicinsko osoblje, ovo je svakodnevna borba za njih, ali sve funkcionira i naš sustav ima sjajne rezultate kao što je imao i uvijek.

Švedski zdravstveni sustav je jedan od najboljih na svijetu i takav će biti i ubuduće", napomenuo je Anders Tegnell, epidemiolog iz švedskog Zavoda za javno zdravstvo.

Danas je Švedska 19. zemlja u svijetu po broju zaraženih i 13. po broju umrlih. Ukupno je zaraženo više od 11 tisuća ljudi, a samo danas je 497 novih slučajeva. Broj umrlih prešao je tisuću nakon 114 novih slučajeva. Oporavila se 381 osoba, a kritično je i dalje njih 915.

"Već imaju jako puno mrtvih i obavještavaju svaki dan da su to pretežito stariji ljudi šta je i dalje, nije neka utjeha, čudna situacija i ne znam jel to jednostavno da im nije stalo do starih ljudi pa se ponašaju tako ili ne znam koji bi bio razlog da bi ovo radili", napominje Mario.

Poteze Vlade kritizira i struka.

"Samo poduzimanjem ekstremnih mjera ovaj virus može se staviti pod kontrolu. Što ranije reagirate, ranije ćete dobiti dobre rezultate. Mislim da ulazimo u jako problematičnu situaciju", izjavila je Cecilia Soderberg Naucler iz Karolinskog instituta.

U praksi, odgovornost koja je stavljena na građane ne izgleda baš najbolje. Na Uskrs je u Švedskoj sve bilo puno, ulice, trgovi, kafići.

"Dosta me je strah, jer znam da se moji roditelji brinu, kao i moja baka, ona je posebno prestrašena. Pogotovo kad pogledate što sve rade druge zemlje, imam osjećaj da švedska Vlada ne radi dovoljno za svoje građane", izjavila je studentica Vilma Fry.

Kao i u drugim zemljama, u padu je i ekonomija, bez obzira što dućani i ugostitelji rade. Na milijun stanovnika, Švedska broji 102 mrtva od korona virusa. Više od svih zemalja u okruženju.

