Iako je Švedska tijekom pandemije koronavirusa krenula zasebnim putem u usporedbi s mnogim državama koje su uvele strože mjere za borbu protiv virusa, neka ograničenja koja je Švedska ipak uvela sada se ublažavaju.

Od utorka se, između ostalog, više od osam ljudi ponovno smije okupljati na istom mjestu. U zatvorenim prostorima s fiksnim mjestima za sjedenje, poput kina, sada može biti prisutno 50 ljudi, dok na priredbama na otvorenom, poput nogometnih utakmica na stadionu, sada može prisustvovati do 500 ljudi, a u utrkama i drugim natjecanjima na otvorenome smije biti 150 sudionika.

Uz to, restorani sada smiju raditi dva sata dulje nego prije, do 22:30. Međutim, samo četiri osobe smiju sjediti za istim stolom. To su prvi koraci plana od pet koraka kojim švedska vlada preko ljeta želi ublažiti mjere protiv koronavirusa.

Podaci o incidenciji zaraze koronavirusom i dalje su prilično visoki u usporedbi s većinom Europe, no situacija sa zarazom razvija se u dobrom smjeru, rekao je prošli tjedan premijer Stefan Lofven. Bude li razvoj događaja dobar, sljedeće ublažavanje mjera bit će 1. srpnja.