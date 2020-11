Bitka protiv koronavirusa svakog je dana sve napornija, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Švedska, koja je u prvom valu imala potpuno jedinstven pristup borbi protiv COVID-a, testirala je efikasnost tzv. imuniteta krda. No iz te zemlje stižu loše vijesti.

Više od 25 posto ukupnih slučajeva koronavirusa u Švedskoj zabilježeno je u studenom. Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell potvrdio je da je teško govoriti o imunitetu krda te da se među stanovništvom, koje se svakodnevno bori protiv pandemije ne vide znakovi takvog ''imuniteta''.

Tijekom prvog vala pandemije Švedska se, za razliku od ostalih zemalja, odlučila protiv uvođenja tzv. lockdowna. Dopustili su rad škola, restorana, trgovina te pozvali ljude starije od 70 godina da se čuvaju i sami ograniče svoje socijalne kontakte. Od tog trenutka cijeli je svijet pomno pratio napredak švedske bitke protiv pandemije, a mnogi su zagovarali teoriju kako će, upravo zbog gospodarstva, tzv. švedski model pokazati najviše uspjeha. Posebno oni koji smatraju da se virus može zaustaviti prirodnim putem nakon što se dovoljno proširi da velik dio populacije razvije antitijela.

No danas iz Švedske ne stižu vijesti koje bi išle tome u prilog. ''Do sada nismo vidjeli dokaze da se to dogodilo. Ne vidimo znakove imuniteta u populaciji koji bi usporili širenje virusa'', rekao je dr. Tegnell u utorak na brifingu u Stockholmu.

Thomas Linden iz švedskog Nacionalnog odbora za zdravstvo rekao je da još uvijek bilježe "porast broja pacijenata kojima je potrebna njega i intenzivna njega" te upozorio da "cjepivo nije razlog zbog kojeg bi trebali biti neoprezni s mjerama''. Dodao je kako će, ako dođe do trećeg vala, on biti najteži za zdravstveni sustav i njegovo opterećenje.

Posljednja dva mjeseca teška su za cijelu Europu, a neke zemlje, poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke, prve su se odlučile na novi val potpunog ili djelomičnog zaključavanja.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Švedska je do sada zabilježila 208.295 slučajeva sa 6406 smrtnih slučajeva. Više od 50.000 slučajeva, oko 25 posto od početka pandemije u ožujku, zabilježeno je samo u studenom. Zanimljivo je to ako je poznato da prema nedavno objavljenim podacima svaki treći stanovnik Stockholma ima antitijela, što znači da je prebolio virus.

Švedski je premijer prije nekoliko dana upozorio da će se situacija pogoršati te zatražio od stanovnika da ''preuzmu odgovornost i pomognu u zaustavljanju širenja zaraze''. U listopadu Švedska počinje mijenjati svoj model te uvodi prvu regionalnu blokadu u Uppsali, gdje je 170.000 građana zatražilo da radi od kuće.

Prošli tjedan zabranili su javne događaje i okupljanja više od osam ljudi, a postrožili su i druge mjere.