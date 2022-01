U MUP-u je održan sastanak Stožera s epidemiolozima. Donesene su nove odluke vezane uz COVID potvrde, a pravila će se mijenjati i vezano uz izolacije i samoizolacije. Ukidanje COVID potvrda nije na stolu, rekao je ministar Božinović. Dnevnik Nove TV donosi koje sve promjene stupaju na snagu.

Novost je ta da će se od prvog veljače EU digitalne COVID potvrde za one cijepljene s dvije doze izdavati na rok od devet mjeseci, a ne na godinu dana kao što je to bilo do sada.

Promjene se tiču uglavnom prelaska granice. Prelazak hrvatske granice, osim uz potvrde o cijepljenju, bit će moguć i uz brzi antigenski test. No, on će sada vrijediti 24 sata od testiranja, a ne 48 sati kao što je bilo do sada. PCR i dalje vrijedi 72 sata. Na temelju preboljenja, prelazak granice je dopušten unutar šest mjeseci od preboljenja dokazanog PCR testom.

Što se tiče zdravstva, socijalne skrbi, javnih i državnih službi, dakle unutar Hrvatske, sve ostaje isto. Oni koji su cijepljeni s dvije doze i imaju COVID potvrde izdane prije prvog veljače, one im i dalje vrijede godinu dana od primitka druge doze, kako je bilo i do sada.

To vrijedi, primjerice, i za svadbe, sportske utakmice i koncerte. No, ponovit ćemo, oni koji se prvi put cijepe i zatraže izdavanje COVID potvrde nakon prvog veljače, dobit će COVID potvrde koje vrijede devet mjeseci. Oni cijepljeni booster dozom imaju, za sada, COVID potvrde koje vrijede sigurno godinu dana, ali još nije utvrđeno hoće li možda i više.

Za idući tjedan najavljeno je još promjena. Ide se na to da se izolacija za oboljele s blagim ili srednje teškim oblikom bolesti smanji na pet dana. No, za izlazak iz izolacije, posljednja 24 sata ne smiju imati nikakve simptome i moraju napraviti brzi test. Što se tiče kontakata i samoizolacije, ona će se smanjiti i za cijepljene i za one koji nisu cijepljeni - na sedam dana. Tek ćemo idući tjedan doznati kada će ovo stupiti na snagu.

