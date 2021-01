Međunarodna skupina stručnjaka zadužena za ispitivanje podrijetla koronavirusa stigla je u Wuhan u središnjoj Kini, potvrdili su dužnosnici u četvrtak.

Nakon dolaska, stručnjaci su testirani na koronavirus i moraju biti u karanteni dva tjedna.

Dva člana tima Svjetske zdravstvene organizacije blokirani su na letu u Kinu nakon što nisu prošli test na antitijela na koronu.

Međunarodni tim od 13 znanstvenika krenuo je prema Wuhanu, no dva člana ostali su u Singapuru, nakon što su "pozitivno testirani na IgM antitijela".

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19. All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling.