Prije samo 12 mjeseci nitko nije čuo za koronavirus - virus koji će se raširiti među ljude, donijeti pandemiju bolesti COVID-19 i promijeniti živote milijardi ljudi.

U utorak je godinu dana od dana za koji se vjeruje da je početak pandemije. Naime, prema nekim izvješćima, 17. studenoga 2019. registrirana je prva osoba, takozvani nulti pacijent - 55-godišnjak iz kineske provincije Hubei, koji je obolio od koronavirusa.

Neimenovani muškarac je prema pisanju medija prvi poznati slučaj oboljenja od bolesti COVID-19, navodi Mirror. Svaki sljedeći mjesec bilježilo se pet novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Osim toga, studija kineskih znanstvenika otkrila je kako se spominjanje termina "koronavirus", "otežano disanje" i "SARS" pojavilo na WeChatu, kineskom servisu za razmjenu poruka tjednima prije potvrđivanja prvog slučaja.

Kineska je vlada tek 8. prosinca prošle godine Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji podnijela izvješće i prvom potvrđenom slučaju, a prijenos s čovjeka na čovjeka potvrđen je tek 21. siječnja ove godine.

Virologinja Shi Zhengli iz Wuhana bila je izvan grada kad je dobila informaciju o novom virusu. Dvoje pacijenata imalo je neobičnu vrstu upale pluća i njezin joj je direktor rekao da ostavi sve što trenutno radi i vrati se riješiti problem. Ubrzo je bila u vlaku prema Wuhanu.

Otkriće ostalo skriveno dok se virus širio

U roku od nekoliko dana, sa svojim je timom otkrila sekvencu gena za koronavirus. No, ni to nije pomoglo u pokušajima da zadrže širenje virusa među ljude. On se proširio diljem svijeta i odnio stotine tisuća života, dijelom i zato što je pronalazak Shi ostao skriven još neko vrijeme dok je virus prelazio s čovjeka na čovjeka.

Informacije o sekvencioniranju gena objavljene su tjedan dana kasnije. Shi je otkrila da se radi o virusu identičnom onom koji je pronađen u šišmišima u Yunnanu te da njegov prolazak kroz populaciju na zemlji može potrajati i godinama.

Virus sličan onima otprije poznatima

Identitet nultog pacijenta nikad nije otkriven. Epidemiolog iz Washingtona Jonathan Mayer kazao je da su se prvi slučajevi koronavirusa vjerojatno pojavili početkom studenoga. Međutim, navodi i da je moguće kako nije došlo do zataškavanja od strane kineskih vlasti budući da je virus sličan nekolicini drugih, odranije poznatih.

"Znamo da postoje izvještaji o zataškavanju prijava slučajeva zaraze, a sa 'zviždačima' se poprilično ozbiljno postupalo", kazao je Mayer. "U pravilu, znakovi i simptomi COVID-19 infekcije nisu specifični i čak je i sada, bez potvrde testiranjem, lako ovo zamijeniti drugom bolešću", dodao je Mayer.

Zaraženo više od 55 milijuna ljudi

Od 17. studenoga prošle godine do danas je u svijetu zaraženo 55,079.810 ljudi. Preminulo je 1,328.167 oboljelih, a oporavilo se 35,389.562 zaraženih. Najteža je situacija u SAD-u gdje je zaraženo 11,5 milijuna ljudi. Slijede Indija s 8,8 milijuna i Brazil s 5,8 milijuna zaraženih.

U Hrvatskoj je od 25. veljače ove godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze, do danas ukupno zabilježeno 87.464 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1113 preminulo, ukupno se oporavilo 70.980 osoba.

Godinu dana nakon nultog pacijenta, svijet se i dalje bori protiv širenja zaraze, u najavi su cjepiva protiv koronavirusa, a životi milijardi ljudi znatno su se promijenili.