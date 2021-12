Dok broj novozaraženih koronavirusom u zemlji nastavlja padati, mnogi se uoči treće doze cjepiva pitaju trebaju li prije toga izmjeriti razinu antitijela ili ne. Dnevnik Nove TV pitao je stručnjake isplati li se uopće mjeriti razinu antitijela i što ona zapravo pokazuju.

''Kad se odlučim cijepiti, ići ću provjeriti razinu antitijela da ne bi bilo da ih ima ili da se ne dogodi nešto. Mislim da može organizam loše reagirati na to'', kaže Zagrepčanka. No, je li to istina ili ne? Pitali smo imunologa Luku Čičina Šaina može li velika razina antitijela stvoriti ikakve zdravstvene komplikacije.

''Dosad još nije primijećeno da je neka osoba imala tako visoku razinu protutijela protiv spikea i protiv koronavirusa da bi zbog toga došlo do nekakvih serumskih bolesti'', kaže imunolog.

Što razina antitijela pokazuje?

A koliko se uopće isplati mjeriti razinu antitijela i što nam ona pokazuje? Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kažu da u posljednje vrijeme često imaju takve upite.

''Razina antitijela je pokazatelj da jesmo odreagirali, stvorili smo antitijela, imamo zaštitu, Međutim, koja je to razina koja nas štiti, koja nam je stvarno učinkovita, ne zna se. Dobro je da ljudi imaju antitijela, ali mjerenje antitijela prije treće doze ili bilo koje doze nije potrebno'', pojašnjava Dijana Mayer iz HZJZ-a.

Što ako se docijepite nekoliko mjeseci nakon isteka potvrde, zašto cijepljeni ne moraju u samoizolaciju? Objasnila što stručnjacima stvara probleme

Treća doza, poručuju stručnjaci, bitna je i zbog omikron soja. Dodaju i da nove studije ne ulijevaju preveliku nadu oko učinkovitosti cjepiva na omikron.

''U pravilu pokazuju jedan pad u neutralizacijskoj efikasnosti od negdje od 40 puta, dakle jedan znatan pad u efikasnosti imunološke zaštite. Ono što nam je tu važno reći ljudima je da oni koji su dobili booster dozu, u jednoj od studija je to pogledano, oni ipak imaju barem nešto malo zaštite'', ističe Čičin Šain.

No postoji još i stanična imunost koja u ovim studijama nije obuhvaćena. Kako bilo, Čičin Šain poručuje da će nam vjerojatno biti potrebno modificirano cjepivo.

U Hrvatskoj je s dvije doze cijepljeno 59 posto odraslog stanovništva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr