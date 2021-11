Hoće li se skratiti vrijeme trajanja COVID potvrda? Kada se treba cijepiti trećom dozom i što ako zakasnimo s docjepljivanjem? Odgovore na ta pitanja tražili smo od dežurnog epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Brojna su pitanja koja se postavljaju nakon najave Nacionalnog stožera civilne zaštite da bi se vrijeme trajanja COVID potvrda moglo skratiti s 12 na devet mjeseci. Kada bi se onda trebali docijepiti i što ako treću dozu primite nakon isteka COVID potvrde, provjerili smo s dežurnom epidemiologinjom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja kaže da je skraćivanje zasad samo prijedlog.

''Skraćivanje na devet mjeseci je tek prijedlog Europske komisije i države se o tome trebaju očitovati. Države različito pristupaju tome i to trajanje od 12 mjeseci je više administrativno određeno. To što mi imamo COVID potvrdu ili potvrdu o preboljenju to nije potvrda o imunitetu. Potvrdama se kontrolira se status osobe, da je primila dvije doze ili da je preboljela. S tim prijedlogom skraćivanja na devet mjeseci se samo pokušava povećati razina sigurnosti'', pojašnjava epidemiologinja.

Serološki test ne govori puno

Objasnila je i preporuča li se da se nakon šest mjeseci od primitka druge doze građani testiraju kako bi utvrdili razinu antitijela i odlučili trebaju li se i kada docijepiti trećom dozom.

''Serološko testiranje se ne preporuča jer mi ne znamo gdje staviti tu vrijednost. Ne znamo koja neka minimalna granica da bismo nekome rekli: 'E ti se sada ne trebaš cijepiti, a ti trebaš'. Ne znamo dinamiku kojom se antitijela smanjuju, ali čak i ako padnu antitijela ne znači da niste zaštićeni od teškog oblika. Zbog stanične imunosti, koja se ne vidi u serološkom testu, mi ipak jesmo zaštićeni od težih oblika koji zahvaćaju pluća i donje dišne puteve. Ako tu protutijela padnu, virus se može uhvatiti na gornje dišne puteve, primjerice sluznicu nosa i dok je on gore naša se pluća stignu obraniti i spriječiti teži oblik. To je ono što na upozoravamo, da je kod ljudi koji su cijepljeni manja šansa za težu bolest'', ističe.

Preboljeli COVID, a ne mogu do potvrde

Kaže i da se epidemiolozi često susreću s upitima građana koji su koronavirus preboljeli, a da to nisu niti znali već su na serološkom testiranju utvrdili veliku količinu antitijela. Oni COVID potvrdu na temelju toga ne mogu dobiti.

''To se ne priznaje jer treba imati PCR dokaz o preboljenju. Ima tih ljudi koji imaju visok titar jer su asimptoaski preboljeli i vjerojatno su zaštićeni. Ali je problem taj što mi nemamo korelat da bi imali neku granicu i rekli nekome da je zaštićen, a netko drugi nije'', rekla je.

Ipak, jedna vrsta antitijela pokazuje koliko je netko zaštićen protiv koronavirusa. ''To su neutralizacijska protutijela. Ona su ta koja neutraliziraju virus, ali ona se na testovima ne vide. Neutralizacijska se protutijela pokazuju na drugim testovima koji su vrlo skupi i oni se provode samo u određenim slučajevima kada se zna što se točno treba pokazati na testu'', objasnila je.

Na pitanje što ako se trećom dozom odlučimo cijepiti nekoliko mjeseci nakon isteka COVID potvrde, epidemiologinja kaže da se ''ni jedna doza ne zanemaruje niti prestaje važiti''.

''Ako je treća doza, onda je treća bez obzira kada ju primite. Ako je veći razmak između doza to ne utječe na njihov redoslijed. COVID potvrda bi trebala svejedno tada godinu dana vrijediti. To je više birokratski kada se mora donijeti odluka i pratiti ljude dok znanost još nema sve činjenice. A to i otežava posao znanosti'', otkrila je.

Što s vjerojatnim slučajevima?

Kada je riječ o takozvanim vjerojatnim slučajevima, odnosno onima koje se evidentiralo kao pozitivne bez testiranja već na temelju kliničke slike i bliskog kontakta, epidemiologinja kaže da je takvih slučajeva najviše bilo prošle zime, a sada se to više ne bi trebalo događati.

''Tada se privremeno izdala ta uputa da se osobe koje su bile u kontaktu s pozitivnima i razvili simptome za vrijeme samoizolacije liječnici prijave kao vjerojatne slučajeve. U međuvremenu je dijagnostika ojačala i sve bi jednostavno trebalo slati na testiranje. A ako vas doktor ne želi testirati, onda ga prijavite. Doktori imaju obavezu pacijenta sa simptoma testirati'', poručuje.

Objasnila je i zašto cijepljeni građani ne moraju u samoizolaciju ako su bili u bliskom kontaktu s osobom pozitivnom na COVID.

''Oni se od petog do sedmog dana trebaju testirati jer dok dobijete simptome sigursno ste bili i prije izloženi virusu. Zato se možete i ranije testirati. Za cijepljene zdravstvene djelatnike je čak propisano da se testiraju nultog, sedmog i 14. dana od kontakta. Možete se što prije testirati, najbolje je par puta se testirati'', kaže i dodaje da cijepljeni ionako slabije prenose virus na druge, no poziva na oprez.

''Ako je vaš ukućanin pozitivan, izbjegavajte kontakte, ali najvažnije je testirati se. Koristite zdrav razum. Nećete ići u kino i pazit ćete na simptome i možete se odmah testirati, ali možete otići u trgovinu i obaviti što trebate. Važno je pratiti situaciju i ja bih izbjegavala nepotrebne kontakte. S ovim načinom smo mislili potaknuti ljude da budu odgovorniji, da budu svjesni da nisu u kazni i samoizolaciji i da je važno da se testiraju. Rizik da prenosi virus osoba koja nema simptoma i cijepljena je jako mali, pogotovo ako nosi masku'', zaključila epidemiologinja.