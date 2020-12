Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u četvrtak je objavio odluku u kojoj je precizirao pravila o broju kupaca i posjetitelja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, a koja na snagu stupa u subotu s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Prema novim pravilima u prodavaonicama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine istodobno može biti jedan kupac, dok prodavaonice od 11 do sto kvadrata za svakog kupca moraju osigurati najmanje deset metara četvornih.

Prodavaonice do 200 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati 12 metara četvornih, one do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 metara četvornih, a one veće od 2000 metara četvornih neto površine moraju osigurati 20 metara četvornih za svakog kupca.

Za trgovačke centre određeno je da za svakog kupca moraju imati najmanje 16 metara.

Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem dopuštenom broju kupaca i strogo se pridržavati tih ograničenja.

Dužni su također tijekom očekivanog dolaska većeg broja kupaca, primjerice dok traju sniženja, poduzeti dodatne mjere kako bi se izbjeglo prekoračenje dopuštenog broja.

Uz to, obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i redovitog čišćenja i provjetravanja te osigurati dovoljno punktova za dezinfekciju ruku.

Za prodavaonice s više od 2000 metara četvornih neto površine i trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere, poput obustave organiziranog prijevoza za kupce i uvođenja redara koji će sprječavati ulazak prekomjernog broja ljudi.

Trgovački centri morat će onemogućiti sjedenje na zajedničkim dijelovima.

Provedbu odluke koja ostaje na snazi do 10. siječnja iduće godine nadzirat će pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, Državnog inspektorata, policije i civilne zaštite.