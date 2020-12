Mail HZZO-a za pritužbe se užario. U samo desetak dana pristiglo je podosta prigovora, uglavnom zbog toga što građani ne mogu dobiti liječnike.

Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je s pacijentima, otišli su do obiteljskih liječnika i provjerili - gdje je problem.

Na mail zovem.doktora@hzzo.hr koji je pokrenuo HZZO za pritužbe pacijenata u samo prvih desetak dana stigao je 561 mail. Od tog broja, bilo je potpuno njih 129 ili 23%.

Liječnici kažu - pritisak je enorman, a administrativno opterećenje prebačeno sa svih strana. Ravnatelj HZZO-a dr. Lucian Vukelić za Dnevnik Nove TV rekao je da nisu očekivali toliko mailova.

"Mnoštvo mailova koji su se disperzirali na naše regionalne urede i na Ministarstvo zdravstva. Mi smo to objedinili na jedan mail gdje bi sve te pritužbe naših korisnika bile isfiltrirane i adekvatno zbrinute i da se na svaki od njih mora odgovoriti ako su potpisani imenom i prezimenom i na koga se žale", kazao je Vukelić.

"Najviše ih je bilo u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je najveći pa je logično da tu bude najviše pritužbi. U tjedan dana smo imali oko 560 pritužbi, od toga je validno 129. To su oni mailovi koji su bili potpisani, imenom i prezimenom navedeni", rekao je Vukelić.

Kontrole obavile posao

Kontrole su napravile ono što su morale, navodi. "To je da pomognu svakom od naših osiguranika i svim ustanovama koje su se našle u određenom problemu. To je bilo problema oko nejavljanja na telefon. U nekim slučajevima smo utvrdili da je taj liječnik bio u samoizolaciji, nije se javljao i nije se mogao javiti. Liječnik koji ga mijenja, stavio je obavijest u svojoj ordinaciji i tu naši pacijenti nisu znali o čemu se radi. Napisali su da se taj i taj ne javlja", objasnio je Vukelić.

Kontrolama je utvrđeno o čemu se radi. "Obavijestili smo naše osiguranike da će biti adekvatno zbrinuti", dodao je Vukelić.

Liječnici u samoizolaciji tražili da rade od doma

Liječnici su tražili, kad su u samoizolaciji, da rade od doma, makar samo administrativan dio posla.

"Svaki od tih ugovornih partnera liječnika je privatnik. On može sam sebi odrediti što i kako će odraditi u samoizolaciji. On može administrativni dio odraditi od doma. Dio koji je do ordinacije ne može odrađivati tamo ako je u samoizolaciji", istaknuo je Vukelić.

Visoki troškovi koronakrize

Koronakriza stajala je visokih 829 milijuna kuna. "To je potrošeno za samoizolaciju, bolovanja i liječenja. Naravno, testiranja su najveća stavka. To je sada 523 milijuna kuna. 75 milijuna su samoizolacije, a liječenja su 224 ili 225 milijuna kuna", objasnio je Vukelić.

"Moram napomenuti da je jedna velika stavka izronila u zadnjih tjedan dana, gdje se na liječenje i testiranja potrošilo 50 milijuna kuna", dodao je Vukelić.

Dugovanja ljekarnama i dalje velika

"HZZO je u razgovorima i pregovorima, kao državna ustanova, s ministarstvom i ministrom Vilijem Berošom, ministrom Zdravkom Marićem, ali i premijerom Andrejem Plenkovićem koji je također pogođen pandemijom", rekao je Vukelić.

Za kašnjenje plaćanja prema ljekarnama kaže da bi do kraja godine moglo biti manje.

"Mi imamo u ovom trenutku kašnjenje od 68 dana nakon zakonskog roka plaćanje ljekarnama. Nadam se da ćemo do kraja godine uspjeti popeglati jedan veliki dio našeg dugovanja", rekao je Vukelić.



