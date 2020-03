Nakon što je ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio da su pojedini liječnici namjerno sklanjali zaštitnu opremu, doznali smo detalje o tom slučaju koji je prilično naljutio inače mirnog ministra Vilija Beroša.

Ministar zdravstva Vili Beroš ljutito je reagirao na ponašanje pojedinaca u zdravstvenom sustavu koji tvrde da nema dovoljno medicinske opreme.

"Kao čovjeka ljuti me ponašanje zlonamjernih pojedinaca koji naglašavaju to pitanje. Situacija nije optimalna, međutim mnogo je bolja od one koja se zlonamjerno prikazuje. Dobio sam informaciju da su pojedini liječnici namjerno sklanjali zaštitnu opremu s polica kako bi stanje prikazali lošim. Znamo da u svakom ratu postoji peta kolona", rekao je i poručio da im neće uspjeti podmetanje klipova.

Kako DNEVNIK.hr doznaje, u jednoj je bolnici netko namjerno u ormare sakrio zaštitnu opremu i fotografirao praznu policu s tek jednom kutijom zaštitnih maski. Ta se fotografija pojavila na društvenim mrežama, a dobio ju je i sam ministar. On, između ostalog, danonoćno radi upravo na nabavi opreme, pa ga je ta priča jako pogodila.

Maska za lice, ilustracija Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Jutros je iz Zaboka stigao kamion sa 7000 maski i milijun rukavica i ogrtača. Sutra navečer iz Kine dolazi avion s 1,3 milijuna maski, 500.000 zaštitnih rukavica i 50.000 ogrtača. ''Radimo maksimalno koliko je moguće u odnosu na svjetska tržišta", rekao je. Podsjetio je da je svim domovima zdravlja još prije nekoliko mjeseci poslana uputa da se moraju pobrinuti za zaštitnu opremu. "Pitam gospodu ravnatelje - gdje su tada bili, jesu li nabavljali opremu? Sve se jasno može vidjeti i sagledat će se kasnije", zaključio je Beroš.