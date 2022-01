Na dežurnom punktu za testiranje na virus COVID-19 u Splitu, onom na Turskoj kuli, dežura policija jer je jučer na tom istom mjestu dogodio manji incident, doznaje se u četvrtak u policiji.

Nakon što je u srijedu došlo do incidenta na punktu za testiranje na virus COVID-19 na Turskoj kuli u Splitu, policija je uvela dežurstvo. Tamo je jučer netko od onih koji su čekali u redu za testiranje, najvjerojatnije misleći da djelatnice županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo možda nekoga žele testirati preko reda, doviknuo neprimjerenu primjedbu. To je kod djelatnice Zavoda izazvalo nelagodu, sve je prijavljeno šefovima u Zavodu, no ne službeno i policiji koja je tek obaviještena o tom slučaju.

"Utvrđujemo sve činjenice u tom događaju, a s obzirom na to da će i danas na testiranju biti veliki broj ljudi, preuzet ćemo sve preventivne mjere kako bismo održali povoljno stanje javnog reda i mira", kazao je za Hinu Jerko Kurevija iz splitske policije.

Kako se neslužbeno doznaje, policija će danas razgovarati sa zaposlenicom županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koja je jučer doživjela neugodnost na testnom punktu. Pretpostavlja se kako će osoba koja je vikala biti prijavljena za narušavanje javnog reda i mira.

Djelatnice splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dobile prijetnje smrću, sve je prijavljeno policiji

Eksplozija zaraze u dalmatinskoj županiji: Danas novi rekord s više od 1500 novooboljelih

Koliki je pritisak na testna mjesta govori podatak i o tome da je samo jučer u Splitsko-dalmatinskoj županiji testirano 2637 osoba od kojih je 1774 bilo pozitivno na koronavirus.