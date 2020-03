Premijer Andrej Plenković u svojem obraćanju javnosti najavio je nove, dodatne mjere koje će se ticati proračuna.

"Morat ćemo preispitati sve stavke proračuna. Ministri su dobili naputak da režu sve što nije nužno, osim sektora zdravstva, izdavanja za mirovine i socijalna davanja. Ovo su teški dani i drugi veliki ispit za Hrvatsku", najavio je premijer Plenković.

"Sigurno nije spomenuo plaće"

S obzirom na to da se nije spominjalo školstvo, za komentar smo pitali predsjednika Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Branimira Mihalinca. "On je spomenuo druge rashode proračuna, sigurno nije spomenuo rashode za zaposlene, što znači rashode za plaće", kazao je Mihalinec za DNEVNIK.hr.

"Mislim da bi sve trebalo ostati kako je za zaposlene. Izdaci za zaposlene moraju ostati i dalje", dodao je.

Na pitanje novinara što će se dogoditi uskrati li se školstvu ono što su izborili štrajkom, kaže kako se radi o hipotetskom pitanju. "Sigurno se ne može dogoditi ništo naprasno - da Vlada nešto sreže, a da nije pokušala razgovarati sa socijalnim partnerima", zaključio je Mihalinec.

"Vlada neće dirati u plaće"

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata, kazao je za DNEVNIK.hr kako je iz obraćanja shvatio da Vlada planira rezati investicije i nekakve druge kategorije. "Nisam uvjeren da će rezati plaće", dodao je.

"Mislim da je svatko u Hrvatskoj dovoljno naučio od krivog ponašanja u krizi 2008./2009. i nadalje, kad se tada vodila potpuno pogrešna politika i od prethodne Vlade Jadranke Kosor, prije toga Ive Sanadera i poslije toga Zorana Milanovića jer je upravo Hrvatska s tim rezovima gdje je slušala potpuno krivu recepturu Europske komisije ostala toliko dugo u krizi", ističe Sever.

Navodi da se tadašnja teza o rezanju plaća i materijalnih prava kako bi se osigurala dodatna sredstva koja bi pokrenula gospodarstvo - pokazala krivom. "Ako nema potražnje - tko će investirati? Za razliku od Hrvatske, druge zemlje su išle drugim putem i vrlo brzo su odustale od drastične štednje i rezanja potrošnje i one su puno prije izašle iz krize", objasnio je.

"Nisam uvjeren da će sada u ovom trenutku Vlada posezati za nekakvim rezovima toga tipa, niti plaće niti materijalna prava jer bi to posredno bio udar upravo na gospodarstvo zbog smanjenja potrošnje", istaknuo je Sever i dodao kako je proteklih mjeseci BDP rastao upravo sa solidnim udjelom povećanje potrošnje.

"To je poruka u obratnom pravcu - bude li se događalo rezanje na području plaća, na području radnih mjesta, znači otpuštanja - to će sasvim sigurno srozati sve do kraja. To bi bilo čak i suprotno ovoj politici koju Vlada traži i najavljuje prema privatnom sektoru, a to je da se treba očuvati radna mjesta i da se trebaju čuvati plaće i platežna moć", objasnio je Sever i dodao kako si Vlada ne bi dozvolila dvojaku poruku, jednu prema privatnom sektoru, a drugu prema samoj sebi.

"Shvatio sam to da će se rezati svi drugi troškovi i različiti oblici investicija koji nisu nužni, poput nabavke automobila koji su spomenuti ili nekakve druge stvari", dodao je. Smatra da su plaće na kraju reda liste za rezanje.

"Bude li to potrajalo kako su neki od pesimista najavljivali i do dvije godine, ne želim niti pomišljati što će se tada događati, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Uvjeren sam da tako dugačku krizu ne bi mogla izdržati ni puno jača gospodarstva, poput Njemačke i Francuske, a kamoli Hrvatske. Želio bih vjerovati da će se to riješiti u nekom razumnijem vremenu", zaključio je Sever.

Bandićevu najavu smatra pogrešnom

Navodi kako potpuno pogrešnim smatra i najavu gradonačelnika Mlana Bandića o pregovorima za rezanje plaća.

"On i sam nije naučio dovoljno. To nije pitanje slanja socijalno poželjnih poruka kad kaže da će zaposlenicima Grada Zagreba ili Holdinga rezati plaće. Takve poruke ne prolaze i to se neće na takav način odvijati. Kreditno opterećenje Grada Zagreba neće spasiti uštedom na zaposlenicima, a s druge strane će smanjiti potražnju u puno toga", objasnio je Sever i dodao kako se radi o potpuno pogrešnoj politici.