Iranski državni mediji javljaju o 16 umrlih koje povezuju s koronavirusom, no ti su ljudi umrli od trovanja - alkoholom.

Šesnaest ljudi umrlo je u Iranu od trovanja alkoholom, a iranski državni mediji javljaju da su svi ti slučajevi povezani s epidemijom koronavirusa. Masovno trovanje dogodilo se u Ahvazu, gradu na jugozapadu zemlje.

Do trovanja je došlo zbog pogrešnog vjerovanja u to da alkohol štiti od koronavirusa, piše The Guardian.

Konzumacija alkohola u toj je zemlji zabranjena, ali se on još uvijek ilegalno uvozi ili proizvodi u domaćoj radinosti. Upravo nekontrolirana domaća proizvodnja loše kvalitete alkohola zna dovesti do smrti više ljudi.

Čelnik iranskog Odjela za upravljanje krizama Ismail Najjar posljednji je dužnosnik koji se zarazio virusom. U Iranu je trenutačno više od 65.000 oboljelih, a gotovo ih je 200 preminulo.