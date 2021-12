Broj novih slučajeva COVIDA-19 u Sjedinjenim Državama dramatično je porastao, a varijanta omikron odgovorna je za 73 posto novozaraženih tijekom vikenda, objavio je u ponedjeljak američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Vrlo zarazna nova varijanta koronavirusa omikron uništila je sve nade u normalne božićne i novogodišnje blagdane u SAD-u, dovela do uvođenja novih mjera, te izazvala zabrinutost stručnjaka zbog moguće eksplozije novih zaraza tijekom razdoblja putovanja i okupljanja.

Omikron se u SAD-u ubrzano širi, a na temelju podataka prikupljenih proteklog vikenda, na tu varijantu odnosi se 73 posto svih novih zaraza u SAD-u, objavio je CDC.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je varijanta omikron zabilježena u 89 zemalja, te da se broj slučajeva udvostručuje u 1.5 do tri dana u područjima prijenosa u zajednici.

Glavni direktor WHO-a naglasio je ranije u ponedjeljak u Ženevi da se omikron širi brže od delte i pogađa cijepljene i one koji su preboljeli COVID-19. "Sada postoje čvrsti dokazi da se omikron širi značajno brže od delta varijante, i veći su izgledi za infekciju ili ponovnu infekciju ljudi koji su se cijepili i onih koji su se oporavili od COVIDA-19", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus. Glavna znanstvenica WHO-a Soumya Swaminathan rekla je da omikron varijanta uspješno izbjegava neke odgovore imunosnog sustava, što znači da bi booster doze cjepiva trebalo davati ljudima sa slabijim imunosnim sustavima.

Čini se da omikron bolje izbjegava antitijela čije stvaranje potiču neka cjepiva, ali postoje i drugi oblici imuniteta koji mogu spriječiti zarazu i bolest, ističu stručnjaci WHO-a.

U američkim gradovima tijekom vikenda stvarali su se dugački redovi na lokacijama za testiranje budući da ljudi žele znati jesu li zaraženi prije nego odu na obiteljska okupljanja kako bi proslavili blagdane.

Dok raste broj slučajeva, gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser ponovno je u ponedjeljak uvela obvezu nošenja maski u zatvorenim prostorima do kraja siječnja, te obvezu cijepljenja za sve javne zaposlenike, uključujući i booster dozu cjepiva. "Već smo umorni od toga. I ja sam umorna, ali moramo reagirati na ovo što se događa u našem gradu i našoj državi", rekla je.

U New Yorku je broj slučajeva COVIDA-19 porastao za 60 posto, a zaraza se ubrzava i diljem sjeveroistoka SAD-a. Tri dana zaredom New York bilježi rekordne brojke novozaraženih od početka pandemije.

"To je dobar pokazatelj onoga što uskoro čeka cijelu zemlju. To je najmanje što ostali dijelovi zemlje mogu uskoro očekivati budući da je New York puno bolje procijepljen od većine drugih gradova i saveznih država", rekao je Georges Benjamin, izvršni direktor American Public Health Association.

U SAD-u je 61 posto stanovnika u potpunosti cijepljeno, a 30 posto je dobilo i booster dozu. Nove zaraze rastu i među tim skupinama, no zasad se čini da omikron uzrokuje blaže simptome među cijepljenima, pa se stručnjaci nadaju da bi novi val epidemije mogao dovesti do manjeg broja hospitalizacija i smrti u odnosu na prethodne valove.