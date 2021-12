U Šibeniku se u 18 sati održao prosvjed koji je organizirao Marko Francišković. Prijavljen je zato što je prije više od dva tjedna na velikom prosvjedu protiv COVID-potvrda doveo prosvjednike ispred zgrade HRT-a.

U 18 sati održan je prosvjed na šibenskoj Poljani. Predvodio ga je Marko Francišković. Na svom Facebook profilu je od utorka glamurozno pozivao na novo okupljanje. ''Veliko okupljanje hrvatskih ratnika spremnih za oslobađanje Domovine od okupatora i uzurpatora pa da u ime Stvoriteljevo zavlada mir, pravda i ljubav među svim dobrim ljudima bez obzira na vjersku i etničku pripadnost. Dođite u što većem broju i ako Bog da vidimo se u Šibeniku, nepokorenom gradu!'', napisao je Francišković.

Jedan od govornika kazao je da oni ''najbolje znaju odlučivati o svojim životima, a ne da prepuštaju odluke psihopatima i nakazama''. Francišković je pak rekao da je ljude strah istine.

''Strah ih je suočiti se s istinom. Strah ih je jer se nisu povezali sa Stvoriteljem na nebu, da znaju da prava snaga otud dolazi. I bez obzira na to koliko smo mi sad ovdje naizgled malobrojni, ako smo sa Gospodarom Svjetova, sa Stvoriteljem, mi smo najjači, zapamtite to i ne sumnjajte u to. Nemojte posustati u borbi, budite još žešći i još ustrajniji'', apostrofirao je Francišković.

''Što će mi ostavka Plenkovića?''

''Što će mi ostavka Plenkovića pa da dođe Peđa Grbin. Što će mi ostavka Milanovića pa da dođe nemam pojma, netko iz tih stranačkih struktura. Opet isto - ništa se ne mijenja'', rekao je Francišković..

''Ja tražim njihovo suđenje i odgovornost za sve zločine i za izdaju hrvatskog naroda. Ako Bog da, to ćemo gledati, to će Hrvatska televizija direktno prenositi. Dat ćemo im priliku da iznesu svoju obranu, neće biti nikakvog iživljavanja, nikakvog linča, nikakvog nasilja.

To nismo mi, to nije po božjim odredbama. Prema ratnim zarobljenicima i najgorem neprijatelju mora se odnositi sukladno božjim zakonima i humanosti u nama ljudima. Dati mu hranu, brinuti se o njemu, dati da iznese obranu i onda ga pravično suditi do kraja'', zahtjeva Francišković.

''Ne smije biti alkohola''

Rekao je da mu je bilo lijepo u Zagrebu. ''To je daleko od prave disciplinirane božje vojske. Ne smije biti nikakvog alkohola, ne smije biti nikakvih pijanaca, nereda. Mora biti prava vojska poredana po vojničkim principima, kako Bog zapovijeda. Upute su, nadam se, jasne. Širite ovo što dalje", zaključio je Francišković.