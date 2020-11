Loše vijesti stigle su u petak iz Nacionalnog stožera. Broj zaraženih i dalje se ne smanjuje, gotovo 50 tisuća ljudi je u samoizolaciji - a koronavirus iz dana u dan sve više puni mrtvačnice diljem Hrvatske.

Stožer je predstavio novi paket mjera - no hoće li to biti dovoljno za stabilizaciju brojki koje posljednjih dana divljaju, tek treba vidjeti.

Kada bi se mogli vidjeti prvi rezultati novih mjera i što nas očekuje u sljedećim danima, za Dnevnik Nove TV kazala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Kako je rekla, kao i do sada, prvi rezultati se očekuju nakon dva do tri tjedna. "Tada bi mogli biti prvi rezultati. Ako ne budu brojevi padali, sve se opcije razmatraju. Za uvedene mjere očekujemo, ako to sve zajedno uspijemo odraditi, vjerujemo da ćemo vidjeti pozitivne pomake. Mjere ne mogu ništa učiniti ako ih se ljudi ne budu pridržavali", rekla je Markotić.

"Brine nas porast broja oboljelih i umrlih. Pogotovo što je proljeće daleko. Zimsko je razdoblje gdje očekujemo da se sljedećih dva do tri mjeseca moramo boriti s ovim virusom. Sve se pokušava činiti i s različitim mjerama i s razmjenom znanja o tome kako najbolje liječiti i zbrinjavati bolesnike", dodala je Markotić.

Navodi kako se radi o kontinuiranom procesu. "Trudimo se učiniti sve što je u moći svih nas da se trendovi smanje", objasnila je Markotić.

O ponovnom zaražavanju

Komentirala je i studiju s Oxforda u kojoj se navodi kako je mala vjerojatnost da je netko, tko je već prebolio koronu, ponovno zarazi u sljedećih šest mjeseci. Kaže kako se radi o izvrsnoj vijesti, ne samo za opću populaciju nego i za zdravstvene djelatnike.

"To znači da imamo garanciju da će zdravstveni sustav širom svijeta pa i u Hrvatskoj izdržati. Ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da je oko 4000 zdravstvenih djelatnika preboljelo koronu, to znači da ćemo imati ljude koji su zaštićeno. A tu je i sve ono stanovništvo koje je do sada preboljelo - svi su oni zaštićeni od širenja virusa", navodi Markotić.

O smanjenju broja dana u izolaciji

"Ono što je Hrvatska uradila u rujnu sa skraćivanjem izolacije na deset dana uradilo je dosta zemalja u posljednjih mjesec dana", ističe Markotić i dodaje da se pritom računalo na jednu dozu rizika.

"Jedna studija i pregledna analiza na više od 5000 ljudi je pokazala da, bez obzira na količinu virusnih čestica, virus nakon 9. dana od početka bolesti ne može izazvati infekciju, nije infektivan", objasnila je Markotić i dodala da su to dobre vijesti.

"Potrebne su daljnje studije, razmišlja se i danas se i raspravljalo o tome da se ide na još možda manji broj dana, ali uz dodatna testiranja. O tome se raspravlja na nekoliko razina u Europi. Pretpostavljamo da bi se neke zajedničke preporuke za sve zemlje Europe mogle donijeti", zaključila je Markotić.

