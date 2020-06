Od ponoći je na snazi novi, stroži režim kontrole na hrvatskim granicama. Državljani iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova morat će na 14 dana u samoizolaciju odluče li boraviti u Hrvatskoj. Mnogi putnici ovu vijest nisu dobro dočekali.

Burno od jutra na graničnom prijelazu Metković. Građani ljutiti jer nije jasno definirano koja je razlika prelaska granice za tranzit. Novi režim zadaje glavobolje. „Ja kažem vratit ću se čim obavim poslovni sastanak koji imam u Neumu u podne. Kaže nema problema, i sada kaže ne može, pa nije mi to jasno“, ljut je Krunoslav Sertić.

No nije se samo Krunoslav okretao. I brojni drugi putnici imali su sličan problem. Iako imaju sve dokumente, neki čak i dvojno državljanstvo, ne daju im preko bez poslijedice od 14 dana samoizolacije.

Prvi čovjek uprave za granicu Zoran Ničeno pojašnjava da su od strožih pravila izuzeti samo zdravstveni radnici koji pomažu osobama u zdravstvu, vatrogasci, policija, hitne službe i diplomati u obavljanju svojih poslova. Uz njih su i svi oni koji obavljaju samo tranzit roba i usluga kroz Hrvatsku.

Pustoš i na Bajakovu. Tek rijetki se odlučuju na ulazak u Hrvatsku. Putnici su zgroženi i ne žele riskirati ulazak da ne bi ostali zatvoreni u slučaju nove promjene. Ministra Beroš ističe tek da je bitno da su mjere donesene pa da počnu što prije djelovati. Gužve bi, dodaje, bilo kad god donijeli mjere.

No kako je koroni svejdeno je li ponoć ili deset ujutro, ministra zdravstva pitali smo što je sa svima onima koji su noćas pohrlili na granice. A samo jučer u Hrvatsku je iz Srbije i BiH u Hrvatsku ušlo oko dvadeset tisuća putnika. Danas ih je do podneva ušlo tek dvije tisuće. „Prošlog svibnja smo imali 6,5 milijuna prijelaza državne granice, a u ovom svibnju oko milijun i dvesta do tristo tisuća“, odgovorio je Ničeno.

Je li ovo kraj ili tek početak rigoroznih mjera svakako će ovisti o daljnjem epidemiološkom stanju.

