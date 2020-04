Ljudi koji su jučer obavili povijesno skidanje tornja sa zagrebačke katedrale danas su uzeli predah. Emocije se još nisu slegnule - ponosni su na obavljeni posao, no pred njima je još mnogo toga.

"Odlično! Zadovoljni smo, uzbuđeni smo još", poručuje glavni projektant obnove katedrale Dalibor Foretić.

Pripreme su se danima radile na zemlji. Dobro su razrađeni svi scenariji. Ipak, bilo je i neočekivanog - u jednom trenutku u tornju se zapalio komad spužve.

"Mali požar gore koji se sam zapravo ugasio jer je gore kamen, nema što izgoriti, tako da se ništa nije strašno dogodilo", kaže Foretić

Alpinisti, vojska, statičari i brojni drugi sudionici ove povijesne operacije - zajedničkim snagama odradili su vrhunski posao.

"Bilo je to stvarno virtuozno izvedeno, s vještinom, koncentracijom i znanjem koje nas je sve zadivilo i s obzirom da smo svi ostali bez daha želimo čestitati na tom iznimnom pothvatu", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Toranj će ostati pokraj katedrale do daljnjega. Neće ga premještati, jer za to nema potrebe. Sa njega će tek maknuti zaštitne mreže, a zatim nastaviti s poslom u cijeloj katedrali.

"Hitne mjere su u svetištu da se postavi skela iznutra izvana da bismo mogli demontiratri vitraje", kaže Foretić.

Toranj će biti vraćen, ali ne u komadu

Toranj će se vratiti na svoje mjesto, no ne u komadu. Stručnjaci kažu - nacrte imaju, a vraćanje tornjeva ne bi trebalo biti suviše zahtjevno.



"U komadu nikad više, neće ova dizalica nikad tu dolaziti, nadamo se, on će se moći s ovako jednom manjom od ove, red po red, samo je bitna visina. Međutim to zahtjeva određena sredstva za koja ne znamo kad će biti osigurana i tko će ih osigurati", kaže Foretić .

Važno je napraviti i sve potrebne analize.

"Nije sad vrijeme da žurimo sa vraćanjem tih stvari gore, jedno vrijeme ćemo se naučiti na ovakvu malo krnju katedralu", smatra Foretić.

"Skoro da i nema osjećaja, sve se vidi, nema se tu šta reći", kaže Davor iz Zagreba.

"Baš mi je žao što se to desilo, evo, ali šta ćete, život ide dalje", kaže Darko iz Zagreba. A dalje idu i radovi na prvostolnici - s nadom da će se oba tornja ponovno vinuti nebu pod oblake.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr