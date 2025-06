U Uredu predsjednika i vrhovnog zapovjednika, za čije osiguranje je bio zadužen uhićeni vojnik Matija M. (29), osumnjičen za dvostruko ubojstvo para u Zagrebu, nisu imali komentara.

Evo što su rekli ministri pravosuđa i obrane.

"Bilo koji pripadnik Oružanih snaga da je to počinio, naravno da se mora dovršiti istraga i da ćemo nakon istrage puno više znati, eventualno reći gdje je bio propust - sad u ovom trenutku je prerano govoriti. Sačekajmo da prođe kompletna istraga i onda ćemo imati zaključak kada će nam ih dostaviti službe", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Ivan Anušić, ministar obrane Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje što to govori o sigurnosti unutar sustava s obzirom na to da je to djelatna vojna osoba i radi na čuvanju predsjednika države, ministar pravosuđa Damir Habijan odgovorio je: "Pa sigurno da je zabrinjavajuće, ali to je pitanje za MUP i Ministarstvo obrane".