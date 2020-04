Nakon što je teško oštećen u potresu, danas će se skinuti vrh sjevernog tornja zagrebačke katedrale. Uklanjanje se očekuje između 10 i 14 sati, a tijekom intervencije vrijedit će posebna pravila kretanja.

Vrh sjevernog tornja zagrebačke katedrale, koji je oštećen 22. ožujka u potresu, uklonit će se u petak.

Uklanjanje bi se trebalo odvijati između 10 i 14 sati. Tijekom intervencije vrijedit će posebna pravila kretanja i zabrana zadržavanja u radijusu od 120 metara.

Glavni projektant obnove katedrale opisao kako će izgledati rušenje sjevernog tornja teškog 23 tone

Sve je spremno za poduhvat jedinstven u svijetu: "Može li nešto poći po zlu? To samo dragi Bog zna"

Kretanje prolaznika potpuno je onemogućeno već od osam sati, a na Kaptol se ne može doći automobilom niti parkirati vozila. Kao i prethodnih dana, na tehničku izvedbu utjecat će jačina vjetra i vremenske prilike.

Prostor će osiguravati vojska, policija i vatrogasci. Radi se o vrlo opasnom zahvatu, a najmanja pogreška može biti kobna.

Područje oko zagrebačke katedrale kojem će zbog rušenja tornja biti onemogućen pristup (Foto: Borna Filic/Pixsell)

Vrh tornja već je ranije omotan kako krhotine od eksplozije, uz pomoću koje će se on ukloniti, ne bi nešto oštetile ili nekoga ozlijedile. Statičari su u četvrtak ujutro obavili unutarnji pregled i donijeli konačnu odluku da se toranj uklanja danas.

O opasnom zahvatu na katedrali u Dnevniku Nove TV govorio je i glavni projektant obnove katedrale Damir Foretić. "Svi koji rade profesionalni su u svojem poslu, počevši od skelara, tesara i svih nas ostalih, uključenih alpinista i Hrvatske vojske", rekao je.

Dizalicom visokom 120 metara upravljat će jedan čovjek. "On je upoznat sa svime, bio je tu u svim pripremama s nama, bio je i na pokusnom opaljenju kad smo radili rezanje čeličnog užeta. Svakome od nas to je nešto novo, nešto što radimo prvi put, nije to nešto što se radi svaki dan niti uobičajeni zadaci koje radimo", kazao je Damir Foretić. (V. P./Hina)