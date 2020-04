Velika dizalica postavljena je ispred katedrale kojom će se ukloniti dio napuklog sjevernog tornja. Damir Foretić, glavni arhitekt koji vodi obnovu katedrale napominje kako je ovo jedinstveni poduhvat u svijetu.

U podnožju katedrale, struka je odradila simulaciju kontrolirane eksplozije kojom će se odvojiti dio sjevernog tornja stradalog u potresu.

Alpinisti i vojska postavili su hrastove podupore, a dijelovi tornja su napukli. Cijeli gornji dio tornja bit će omotan, a cilj ga je spustiti u komadu.

Osim idealnih vremenskih uvjeta, dizaličare mora poslužiti i tlo. U slučaju novog, jačeg podrhtavanja - nitko ne zna što se može dogoditi. 120 metarska dizalica je spremna.

Rušenje sjevernog tornja neće početi prije utorka ili srijede. Damir Foretić, glavni arhitekt koji vodi obnovu katedrale uvjeren je kako je ovo jedinstveni poduhvat u svijetu.

"Za sada nigdje nije bila takva situacija, pogotovo ne nakon potresa. Bilo je određenih podizanja, prije dvije godine u Dubrovniku, ali nešto u svijetu mislim da nitko nikada nije ovako radio", napominje Foretić.

Kaže kako su spremni na sve scenarije i nema odgovor na pitanje može li nešto poći po zlu?

"To samo Bog dragi zna što može poći po zlu. Imamo najbolju volju. Radi se na pripremama i mislim da će biti sve dobro", ističe.

Smatra kako eksplozija ne može oštetiti "zdravi" dio katedrale i da neće biti iznenađenja.

"To je kontrolirana stvar koja će se odraditi samo za potrebe skidanja dijela tornja. Sve su pregledali alpinisti. Komad je težak 23 tone. Rekli smo 30 tona, ali ipak je težak 23 tone", dodaje Foretić.

Još uvijek se ne zna koliko će cijela operacija koštati jer svaki dan nailaze, kako kaže Foretić, na nešto novo.

"Mi ćemo toranj spustiti jer, to nam je radijus dizalice i tu ćemo ga ostaviti. Naravno da ćemo ga zaštititi, a za dalje ćemo vidjeti kakav će biti daljnji plan Biskupije, Odbora...", ističe.

Katedrala se obnavlja 30 godina i Foretiću teško pada činjenica da Zagreb ostaje bez svojih simbola.

"Mi smo dobili nalog da uklonimo svu opasnost i to i činimo. Prvi šok mi je bila tuga kada sam vidio srušen južni toranj, a kad sam vidio da je sjeverni napukao, to mi je bila još veća tuga. Nije lako raditi nešto i onda shvatiti da se to mora srušiti", zaključno je rekao Foretić.

Idući tjedan, kada krene rušenje, neće biti omogućeno kretanje u širem prostoru oko katedrale.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr