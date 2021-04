Danas je počelo cijepljenje turističkih djelatnika u Dubrovniku, aakcija se nastavlja u idućim danima.

U Dubrovniku je počelo cijepljenje turističkih djelatnika. Svoju dozu cjepiva danas bi trebalo dobiti više od 400 osoba. Nakon Dubrovnika, cijepljenje će se nastaviti i u drugim županijama, najavila je ministrica turizma koja je u posjetu Dubrovniku.

"Ma super, kao da je pčela upekla, valjda ćemo preživjeti. Treba se cijepiti, stručnjaci nisu ludi", komentirao je Miro iz Dubrovnika.

Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac, naglasila je koliko je važno poslati poruku sigurnosti, ''upravo zato je važno da se turistički djelatnici u što većem broju odazovu da se cijepe''. Danas, kada je počela akcija cijepljenja, odazvalo se oko 430 turističkih djelatnika koji će se cijepiti, rekla je Brnjac.

U Dubrovniku je s Anom Hrnić, direktoricom TZ Dubrovnik razgovarao Mario Jurič.

U narednim će tjednima pristizati sve više cjepiva pa će razina procijepljenosti turističkih djelatnika biti veća, istaknula je. Kada su u pitanju letovi i dolasci Britanaca, najave su dobre, govori Hrnić, ali sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u zemlji.

Velika Britanija uvest će ''sustav semafora'' za putovanja, koji će raditi po principu rangiranja rizika u zemljama, pa će tako zemlje s visokim stupnjem rizika biti crvene, a one u kojima je povoljna epidemiološka situacija - zelene.

''Sada je na svima nama da se potrudimo odgovornim ponašanjem da se nađemo na zelenim listama'', rekla je.

Danas je u javnost dospijela inicijativa koja bi putnicima sufinancirala cestarinu, ali samo za one koji posjete Dubrovnik. Naime, platili bi autocestu do Ploča, umjesto do svoje krajnje točke putovanja, a to je Dubrovnik.

