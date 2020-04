Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice u ponedjeljak popodne održalo je sjednicu o aktualnim zbivanjima, a nakon njena okončanja predsjednik stranke Andrej Plenković komentirao je kritike koje su upućene mjerama Vlade.

U popodnevnim satima održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a. Predsjednik stranke Andrej Plenković nakon sjednice je komentirao kritike koje je uputio šef SDP-a Davor Bernardić, koji je kazao kako Hrvatska nije napravila dovoljno u borbi protiv epidemije koronavirusa.

"To je jedna promašena izjava. Mi smo mnogo puta kazali da smo bili među prvima koji su prepoznali prijetnje i opasnosti od epidemije u Kini. Već tamo negdje oko 8., 9. siječnja, i to baš u mom uredu, razgovarali o tome kakve bi posljedice mogli imati ukoliko se ta epidemija koja je krenula u Wuhanu proširi svijetom.

I zbog toga smo svime onime što smo poduzeli i s aspekta zdravstvene sigurnosti naših građana, restriktivnih mjera, ekonomskog paketa, postigli da u usporedbi s drugim zemljama Europe imamo pod kontrolom i dinamiku širenja zaraze i nisku stopu smrtnosti.

Ta teza je apsolutno promašena, ekonomski paket mjera je odgovorio na očekivanja i hrvatskih radnika i gospodarstva. I to je ono što sam kazao prošlog tjedna predstavivši taj paket u Saboru", kazao je Plenković, prenosi N1 televizija.

Naveo je i kako je tijekom vikenda razgovarao s ministrom rada Josipom Aladrovićem, a vezano uz mjere Vlade. "Dao sam mu naloge da HZZ napravi iskorake u odnosu na onaj prvi paket i kriterije koje smo napravili. I vidjeli ste danas da su oni donijeli promjenu tih kriterija.

Svi oni koji su nažalost dobili otkaz zbog reakcija poslodavaca tijekom ožujka, ukoliko se vrate na posao, dakle ako se ponovno zaposle, moći će biti korisnici ove mjere od 4000, plus sva davanja koje država preuzima na sebe. Na taj način se mogu vratiti u radni odnos. To se odnosi i na ona društva gdje su radnici i manji vlasnici, manje od 20 posto. Ista stvar je s onim društvima koja su u stečaju ili likvidaciji. Dakle, proširili smo opseg mjera i mislim da je to dobro", rekao je Plenković.

Istaknuo je i kako su mirovine sigurne. "Mi smo sve ovo usmjerili na građane. Imali smo dvije vrste lažnih sukoba. Dakle, prvi je bio ta teza 'otpis ili odgoda'. Drugi element je bio forsiranje nekakvog konflikta između privatnog i javnog sektora."

Naveo je i da se Vlada ići u razgovore sa sindikatima te da se radi na iznalaženju sredstava na domaćem financijskom tržištu, međunarodnim i europskim institucijama.