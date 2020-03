Širi se epidemija koronavirusa i sve je više oboljelih i umrlih u svijetu. Hrvatskoj je crni scenarij pred vratima. No, neki i dalje uporno ignoriraju upute. Ovo je pismo tebi koji se ne pridržavaš pravila samoizolacije i ne slušaš upute stožera.

Znaš, moram ti nešto reći. Ti što igraš karte u parku uskoro nećeš imati s kim.

Možda će vam faliti četvrti za belu, mozda drugi za šah. Možda ćeš ti faliti njima. Ovo nije igrica, nije ni film. Ne znam kako da ti kažem da shvatiš, ovo je stvarno.

Što duže budeš odbijao u izolaciju to ćemo duže čekati da više ne moramo. Duže ćemo brojiti mrtve. Mrtve!

Ovo više nije samo borba protiv korone, ovo je borba protiv ljudske gluposti. Ne znam kako da ti drukčije objasnim.

Pogledaj video iz Arene. Umjesto da pričekamo da ovo prođe, pa da gledamo utakmice i koncerte, ondje će ležati ljudi kako bi u bolnicama bilo mjesta za one koje si ti zarazio. Jer nisi mogao sjediti doma. Jer tebi korona ne može ništa. I šta fali da malo odeš na zrak? Na pivicu s ekipom na klupicu. E da i naravno malo u ljekarnu. Znaš, za neodgovornost tamo ionako nećeš pronaći lijek. Jedini je lijek da ostaneš doma.

Dosadno je, ha? Ali barem možeš nazvati prijatelja. Sutra nećeš imati koga zvati. Danas nas je više od sto, uskoro će biti tisuće. Nisi gledao vijesti? I dalje misliš da je to gripa? Da je to nešto bezveze? Da su novinari izmislili? Teorija zavjere? Riješit ćeš to vitaminom C?

Pogledaj vijesti. Ne znam kako da ti kažem, ali ljudi umiru. Liječnici padaju s nogu. Jer i tamo negdje su ljudi kao ti mislili da im ne može biti nista. Nije ti ni to dosta?

Pogledaj video iz Bergama. Pogledaj opet. Ne možeš? Pogledaj! Otvori oči. Talijanski scenarij nam je pred vratima. Jesi vidio brojke? Uskoro će tako biti i kod nas. Ne, ovo nije film. Ovo je život. Neki ga više nemaju jer su neki kao ti morali malo prošetati. Znaš ono, svježi zrak? S ekipom naravno, da ti ne bude dosadno.

Vidio si mrtvačke sanduke? I dalje moraš malo izaći? Ne znam kako da ti kažem, ljudi umiru. Umiru, nema ih više. Nema. Umrijet će netko tvoj, umrijet će netko moj. Nećemo ni na sprovod smjeti. Ni reći zbogom. Jer ti si morao malo šetati. Biti frajer.

Alo frajeru, ubit ćeš nečiju baku! Nečiji tata, muž, nečija sestra ili prijateljica morat će na respirator. A neće ih biti dovoljno. Netko će plakati za njima. Neko će dijete plakati za mamom.

Frajeru, ostani doma. Ubojice nisu frajeri.

Netko prije mene već je primijetio da nikad nismo imali lakši zadatak u nekome ratu. Samo moraš ostati doma. Nemoj to sje*ati. Ostani doma!

Ako ostaneš doma, bit će vremena za šetnje i druženja. I za onu belu u parku. I bit će vas dovoljno. Bit će vremena da poljubimo i zagrlimo one koje najviše volimo. Nemoj nam to oduzeti. Molim te.