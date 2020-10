Već mjesecima izvještavamo da epidemiolozi padaju s nogu, a jučer su stigle i upute za građane iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se zaraženi i njihovi kontakti jave izravno obiteljskim liječnicima. Prozvao ih je ministar Beroš, a oni mu nisu ostali dužni.

Telefoni zvone na sve strane, a s novozaraženima, kažu nove upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sada će razgovarati obiteljski liječnici.

„Nama se naložilo da mi upišemo te pacijente. Ja imam 30-ak pacijenata koje bi trebala napisati, uz to imam pet kontakata od svakog pacijenta, znači 150 pacijenata“, govori liječnica obiteljske medicine Vesna Potočki Rukavina.

Osobe koje dobiju pozitivan test moraju se javiti obiteljskom liječniku. Trebaju sami svoje kontakte obavijestiti da se jave svom liječniku radi samoizolacije, ali i pripremiti popis kontakata za epidemiološku službu, ako bude potrebno. A baš obiteljske liječnike danas je prozvao ministar Beroš.

„Ovih dana doprimamo u Ministarstvo zdravstva mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju niti osobe koji su njihovi osiguranici niti kontakte o tome da su potencijalno u riziku od oboljevanja od ove bolesti. Ja ću vas onda pozvati jedan dan da dođete u Ministarstvo i da vidite koliko građana javlja da ne mogu doći do ostvarenja prava na primarnu zdravstvenu zaštitu i sad ću tu stati“, oštar je bio Beroš.

Nisu mu ostali dužni pa iz Koordinacije obiteljske medicine Beroša prozivaju za neprimjerenu izjavu, pa ga i oni pozivaju.

"Ja bih pozvala ministra Beroša da dođe u moju ambulantu jer sam ja u dva i pol sata imala 60 kontakata s mojim pacijentima“, kaže dr. Potočki Rukavina.

No jedno je sigurno - epidemiologa je premalo, zaraženih i njihovih kontakata previše. Ministar osniva pozivni centar, a apeliraju zato na svijest svakog zaraženog.

„Kako je puno novooboljelih, da nam građani izađu u susret i čim doznaju da su pozitivni obavijeste svoje bliske kontakte. Kad se testiraju dobiju uputu što znači bliski kontakt kod nas u Zavodu za javno zdravstvo“, poručuje epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer.

Tehnix i samoizolacija

A pitanje samoizolacije u tvrtki Đure Horvata pokrenulo je lavinu reakcija. Naime, u javnost je procurio dopis u kojem stoji da će radnici u samoizolaciji biti destimulirani 10 posto u odnosu na plaću.

No direktor tvrtke Tehnix Đuro Horvat danas tvrdi kako je htio postići nešto drugo.

"Mi smo htjeli potaknuti odgovornost da se ljudi javljaju na vrijeme, neki se nisu javili po 3-4 dana. Nismo znali. I ja sam zapravo mislio ako se ne jave duže da će imati destimulaciju od 10 posto, a ne da skidamo plaću jer svaki mjesec imamo stimulaciju 10 posto", kaže on.

Horvat radnicima nudi i smještaj u ovom hotelu, ako nemaju gdje biti u samoizolaciji.

No u spomenutom dopisu, koji još stoji na vratima tvrtke, napisano je da će u hotel svi koji se svojom nepažnjom dovedu u samoizolaciju. Na opasku novinarke Dnevnika Nove TV da 'nepažnja' može zvučati dosta grubo jer se danas svatko može zaraziti Horvat kaže: „Ma ne, ne, samo oni koji nemaju smještaj, oni mogu doći u naš hotel jer je slobodan. Mi smo mislili, to je vlastita sloboda, ne utječemo na slobodu poslije radnog vremena, to je privatna stvar.“

Ipak stimulaciju, pojašnjava, ne dobivaju oni koji ne rade cijeli mjesec.

„Ja sam sada sve obavijestio i oni će se javljati. Već danas imamo rezultate“, kaže Horvat i dodaje da stimulaciju neće dobiti za dane koje ne rade.

Medijske napise o Tehnixu komentirali su i ministar uprave te Savez samostalnih sindikata Hrvatske.

„Poprilično čudna izjava i mislim kako se odnosi prema zaposlenicima, ne znam što ga je nagnalo to, ali mislim da nije korektno", rekao je ministar Malenica.

Svakim ugovorom o radu je ugovorena i plaća. Odluka o umanjenju plaće za minus 10 posto za samoizolaciju radnika je u pravilu kršenje zakona“, objašnjava sindikalna organizatorica pri SSSH Nevenka Poljak.

A u priči o samoizolaciji važno je da svima bude jasno - koronavirus se najbrže širi kršenjem iste.

