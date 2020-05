Od danas su otvorene škole i vrtići. No gužvi nije bilo.

Ministarstvo obrazovanja tvrdi kako se u školske klupe vratilo 4.500 učenika, a u Sindikatu učitelja kažu da su u svojoj analizi uključili 551 školu i da su došli do brojke od 2772 učenika.

Ali treba naglasiti- tu još nemaju podatke za Istru i obuhvatili su tek 25% škola. Ministarstvo kaže da će konačne brojke imati do kraja tjedna.

Milenko Beneš, učitelj razredne nastave u OŠ Rapska otkrio je kako je prošao današnji dan.

"Današnji dan protekao je glatko, odradili smo sve što je trebalo. Djeca su sve pohvatala oko distance. Držali su se pravila, jer već dva mjeseca slušaju samo o tome.

Današnji dan za mene je bio nešto drugačiji, bio sam fizički u školi i držao online nastavu.

U šest sati sam im postavio zadatke, ali učenici od mene nisu dobivali pravovremenu informaciju i odgovor, jer sam bio i fizički u školi.

Ja sam im počeo odgovarati tek oko 14 sati kada sam se vratio iz prave učionice. Moj radni dan će trajati do kasno u noć. To traje. U danu dobijete rješene zadaće. Mnoga djeca i ne znaju nešto odraditi i onda ako imam vremena nekad nazovem učenika. Danas sam obavio tri poziva učenika jer su me to njihovi roditelji zamolili i kazali da su učenici u suzama i da su zapeli na nekom zadatku. Konstantno pripremanje materijala, videa i do tri sata.

"Smeta me stav javnosti da smo mi neradnici"

Jako me smeta stav javnosti da smo mi neradnici, a tome ne ide ni u prilog kada ministrica izjavi da mi radimo tri sata na dan, 16 sati tjedno. Ja sam danas od 6 sati u punom pogonu, a ovo će ići do ponoći. Danas je ponedjeljak, a ja sam već umoran.

Ministarstvo obrazovanja priopćilo je kako je danas održana nastava, dok Grad Zagreb poručuje da su djeca danas bila na čuvanju u školama. Beneš poručuje kako je nastava održana.

"Ja sam danas odradio svoje. Mi smo odradili zbilja pravu nastavu", napominje.

Učenici u školama

Za kraj, informacija roditeljima - postojećim grupama nije moguće priključenje djece. Ako se netko od roditelja predomisli, moći će dijete poslati u školu za dva tjedna kada će se formirati nove grupe. Prije toga to je moguće samo ako bude većeg interesa, onda se može u dogovoru s ravnateljem formirati nova grupa.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr