U školske klupe 11. svibnja vraćaju se samo oni učenici nižih razreda osnovnih škola koji udovoljavaju uputama epidemiologa, a točne upute školama i roditeljima o provedbi nastave nakon početka normalizacije, po riječima ministrice Blaženke Divjak, bit će objavljene u četvrtak.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uoči užeg kabineta Vlade rekla je da je njezino ministarstvo danas proučilo nacrt preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za postupan povratak učenika u školske klupe, o čemu će nakon dodatnih pojašnjenja eventualnih nejasnoća točne upute školama i roditeljima biti objavljene sutra.

"Mi smo jučer dobili od HZJZ-a nacrt preporuka, a onda smo ih proučili i jutros smo imali sastanak tako da vidimo koje su to još nejasnoće i što još treba u tim njihovim uputama i preporukama doraditi kako bi bile jasne školama", rekla je Divjak.

Objava preporuka očekuje se sutra, u četvrtak 30. travnja, nakon čega će MZO, kako je istaknula, održati virtualni sastanak s ravnateljima škola i s osnivačima kako bi se u sljedećih tjedan dana škole mogle pripremiti da do 11. svibnja i početka normalizacije nastave bude ispunjeno sve što te preporuke, odnosno upute HZJZ-a propisuju.

Tko neće smjeti u školu?

Ministrica je istaknula da se u školske klupe 11. svibnja vraćaju učenici nižih razreda, i to samo oni koji udovoljavaju uputama koje su dali epidemiolozi, a koje su, kako je naglasila, dosta ograničavajuće i precizne, stoga ne bi trebalo biti nikakvih nejasnoća. Njima je jasno rečeno da u školu ne smiju dolaziti, primjerice, učenici koji imaju respiratorne probleme, oni koji su to jutro imali temperaturu, zatim učenici kojima netko u obitelji ima takvih problema ili učenici koji imaju autoimunu bolest itd.

"Znači, cijeli niz bolesti koje učenici mogu imati i ne bi ih u nekim redovitim, normalnim okolnostima sprječavale da dođu u školu, sada će biti jasno napisano da oni ne dolaze u školu, kao što će biti obrađeno i na koji se način radi prihvat i sve drugo", rekla je Divjak.

Bi li ministrica poslala svoje dijete u školu?

Na novinarsko pitanje bi li i sama, da se nalazi u toj situaciji, poslala svoje dijete u takvim okolnostima u školu, Divjak je naglasila kako se ona ne nalazi u toj situaciji, ali da bi njezino dijete bilo u školi ako ne bi imalo tih problema te ako bi škola postupila po svim uputama, a ona morala raditi. Ministrica je također kazala kako ne očekuje da će biti i takvih škola koje se iz bilo kojeg razloga ne bi mogle pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

"Ne vjerujem da će toga biti. Mi ćemo dati jasne upute. U svakoj se školi to može organizirati u skladu s uputama koje su dane i uz suradnju osnivača, ravnatelja, ministarstva. Kada pročitate upute, bit će jasno da one same za sebe daju i roditeljima dosta jasan naputak koja djeca u školu ne trebaju ići", rekla je.

Sve upute o tome kako će se odvijati paralelna nastava za one koji budu i one koji ne budu išli u škole bit će školama upućene sutra, a bit će riječ o, kako je rekla Divjak, "jednom mješovitom obliku koji podrazumijeva da se dobro razradi tko što radi". (Hina)