U Zagrebu je potvrđeno 607 novozaraženih osoba. Na konferenciji zagrebačkog Stožera objašnjeno je i na koji će se način organizirati javni prijevoz nakon stupanja na snagu novih mjera.

Prema novim mjerama za suzbijanje epidemije koronavirusa, od subote autobusi i tramvaji smiju biti popunjeni svega 40 posto. U ZET-u se pripremaju izradom naljepnica, no priznaju da putnike neće moći brojiti.

"Izrađujemo naljepnice za vozila. Na svim vozilima bit će naljepnice na kojima će stajati točan broj osoba, odnosno koliko može biti putnika unutra. Apeliramo da ljudi ne ulaze kada je vozilo popunjeno. Brojenje putnika nije izvedivo, vozač ne može paralelno brojati putnike, ali zato apeliramo na korisnike", rekla je Ljuba Romčević - Žgela, predsjednica Uprave ZET-a na konferenciji zagrebačkog Stožera.

Vjeruju da problema ipak neće biti jer, kažu, popunjenost kapaciteta je i sada između 20 i 30 posto. "Nisam ja rekla da je ta mjera neprovediva, ali pojačat ćemo broj vozila od 7 do 9 ujutro i od podne do 16 sati, ali popunjenost vozila je i sada 20 do 30 posto", kaže Romčević-Žgela.

Testiranje 5000 učenika

Za sljedeći tjedan najavljeno je testiranje u školama. Počet će u ponedjeljak, a cilj stožera je da bude završeno do petka. Testovi bi trebali biti obrađeni tijekom vikenda i poznati do sljedećeg ponedjeljka, 7. prosinca.

"Očekujemo da ćemo testirati negdje između 3000 i 5000 učenika i zaposlenika. Testiranje će provoditi NZJZ Dr. Andrija Štampar, a rezultate će obraditi Institut za medicinska istraživanja sukladno znanstvenoj metodologiji", rekao je pročelnik za školstvo Grada Zagreba Ivica Lovrić.

"Treba reći da stižu suglasnosti roditelja i imamo ih više nego smo planirali. Najvjerojatnije ćemo imati do 5000 testiranja. Cilj je testiranja otkloniti dilemu u vezi s time ima li zaraženih učenika bez simptoma i, ako ih ima, saznati koliki je to postotak. To će pomoći i Gradu i resornom ministarstvu u donošenju daljnjih odluka o modelima nastave u hrvatskim školama. Ovo je mjera koja je u interesu općeg i zdravlja djece", dodao je Lovrić

Testiranje će provoditi mobilni timovi u školama koje će biti izabrane nasumičnim izborom. Timovi će ići u škole, pa djeca neće morati odlaziti nikamo. Rezultati brzih antigenskih testova neće se znati odmah jer će se iz nekih testova morati napraviti PCR test.