Stožer Osječko-baranjske županije objavio je da je u jednom selu osmero zaraženih. Svi su iz jedne obitelji. Otkrili su nam kako su se organizirali, kroz što su sve prolazili, ali i kako se nose sa cijelom situacijom.

Osam pozitivnih na koronavirus u jednom selu. I svi su iz iste obitelji. Osječko-baranjski stožer u petak je objavio je vijest o mjestu Gat pored Belišća.

"Nije ti svejedno kad čuješ da si pozitivan. Pogotovo kad sam se sjetila koliko kontakata sam imala u firmi. Nekima od njih jedva sam ime znala. U razgovoru s epidemiologom stalno sam govorila, 'ima još, ima još'…“, ispričala nam je jedna članica te obitelji (30).

Da je možda pozitivna saznala je od sestre čiji se suprug zarazio u firmi u kojoj radi. Zarazile su se i sestrine djevojčice.

Obitelj zaražena koronavirusom Foto: Snimila čitateljica

"Osim njih četvero, zaraženi smo i ja i moja majka. Odmah smo se organizirali. Majka i ja smo se preselile u jednu kuću, a moj suprug i otac, koji su bili negativni, u drugu", govori žena.

Dva tjedna nakon prve dijagnoze, obitelj je išla na ponovno testiranje. Ovaj put pozitivne nalaze dobili su i otac i kći naše sugovornice, koju je majka odlučila zadržati kod sebe.

"Znam da neki pitaju zašto sam je uzela sa sobom. Ali ona ima 16 mjeseci. A ja nemam nikakvih simptoma. Imala sam 37,1 i na kratko vrijeme sam izgubila njuh i okus. A vjerujem da se ona zarazila i prije mene jer je bila na čuvanju kod moje mame dok sam ja radila, baš kao i sestrina djeca s kojima je spavala u istom krevetu. Ni njoj, hvala Bogu, nije ništa", govori žena.

Razočaranje, stid pa prihvaćanje

Sad kad je i otac zaražen, i on se doselio k njima u kuću. Ni on nema simptome. Iako se svi dobro drže, kažu da nije u svakom trenu bilo tako.

"U tih 20 dana poljulja se psihičko stanje. Od panike dok iščekuješ rezultate, pa razočaranje, pa se pojavi mali osjećaj stida, pa neko prihvaćanje, pa dođe neka sreća jer si doma, sa svojima si i ništa ti nije i zahvaljuješ na tome", iskrena je.

Obitelj se već pomalo naučila živjeti s virusom. Organizirali su se davno.

Zaraženoj obitelji stižu brojne poruke podrške Foto: Snimila čitateljica

"Kruh nam kroz selo prolazi u kombiju pa vičemo susjedi kroz prozor da nam kupi. Bilježimo na papirić koliko smo joj dužni, jer iz naše kuće nikome ništa ne dajemo, za svaki slučaj. Nema doticaja s vanjskim svijetom. Ona mi kruh dodaje preko prozora, na daljinu. Ostatak mi kupuju prijateljice iz Valpova. Napravim im popis, one kupe i dođu ispred ograde. Na 10 metara malo popričamo, one to tamo ostave, a zatim im vratim novac preko internet bankarstva", govori. Dodaje da je kontaktima u firmi preko kolegice poslala bombonijere.

"Kontaktima sam kupila bombonijere"

"Znam da nisam ništa kriva, ali uz bombonijere sam svima poslala i poruke isprike. Nekako mi se to činilo ljudski. Rekli su mi da nisam normalna", priznaje.

Osim dobro uhodanog sistema, u obitelji su razvili i humor na račun korone.

"Podijelili smo se na grupe, mi ovdje smo kuća pozitivaca. Oni tamo su negativci. Govorimo si da imamo korona party svaku večer. Prijatelji koji su se već počeli družiti nam govore da će napraviti poseban tulum samo za nas. Govorimo im da smo, kad ozdravimo, najsigurniji za party, jer se od nas neće moći zaraziti. Već sam si naručila majice na kojima će pisati korona free“, govori žena.

"Lagala bih kad bih rekla da nismo i zaplakali koji put. Sestri je bilo najteže. Objasnila sam joj - da me nazvala i rekla da mora nekom prenijeti taj virus, ja bih rekla da ga meni da. Mislim da nas je ovo na neki način sve još više zbližilo" zaključuje.

Više ne trebaju dva uzastopna negativna nalaza?

Dva tjedna nakon što su dobili pozitivne rezultate, obitelj je išla na ponovno testiranje.

"Vjerovali smo da ćemo ih dobiti u manje od 48 sati. Mislili smo da ćemo ići na još jedno testiranje, kako bismo imali dva uzastopna nalaza da smo zdravi. Ja sam dobila nakon 53 sata, a kći nakon 77. Rekli su nam da nismo bili prioritet. Ta neizvjesnost nas je ubijala", priznala je.

U Zavodu za javno zdravstvo su rekli da su sva pravila ispoštovana.

"Iako navedena gospođa nije zdravstveni djelatnik pa prema preporukama nije ni neophodno da bude testirana nakon 14 dana. Postoji i druga mogućnost da izađe iz samoizolacije nakon 28 dana i bez testiranja", odgovorili su nam u srijedu na pitanje zašto još nisu nalazi stigli te vrijedi li još pravilo da se osoba smatra zdravom ako ima dva negativna nalaza u roku od 48 sati.

Na ponovljeno pitanje vrijedi li još to pravilo, dodali su: "Poštovana su sva pravila koja se u medicini toleriraju".

Poslali smo upit i Nacionalnom stožeru, no još nam nisu odgovorili.