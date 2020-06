O epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj te o pogoršanju stanja u Zadru, razgovarali smo s Marijom Bubaš, pomoćnicom ravnatelja za medicinu rada u HZJZ-u.

U Hrvatskoj je dana 19 novooboljelih od koronavirusa. Najviše ih je u Zagrebu, a večeras se očekuje i još 30 rezultata testova nakon teniskog turnira u Zadru.

Je li Zadar novo žarište koronavirusa i mogu li epidemiolozi ući u trag svim kontaktima zaraženih, razgovarali smo sa prim.dr. sc. Marijom Bubaš, pomoćnicom ravnatelja za medicinu rada i voditeljicom Službe za medicinu rada HZJZ-a.

Koliko će sada biti problem ući u kontakte svih tih ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima?

Traženje kontakata je klasičan posao svakog epidemiologa. Kolege su to naučile, znaju kako to treba raditi. Ne sumnjam u to kako će oni provesti jer su pokazali da imamo i brzinu i snagu i još dosta goriva. Gledala sam danas javljanje kolege Medića i čini mi se da je pokazao pozitivan stav i da je stvari stavio pod kontrolu, a oni to smatraju kao neku terensku vježbu.

Jesu li pronađeni svi kontakti?

Kolege rade svoj posao i ja vjerujem da su svi stavljeni pod nadzor i kontrolu. Naravno, tu je bilo i ljudi koji su izvan Zadra, ali zato postoji mreža epidemiološke službe i kontakti sa kolegama iz drugih županija koji također odrađuju taj isti posao. Naše linije su na neki način bile mlake, u ovo vrijeme kad su brojevi bili oko nula ili 1, sada su se nešto užarile.

Građani ponovno zovu?



Kontakti se ostvaruju neprestano sa kolegama na terenu, i između članova stožera tako da bih ja rekla da je ova situacija još jednom pokazala da zajedništvo i timski rad pomažu da se pređu sve prepreke. Korona će proći. Pobijedit ćemo je. Ponovo. Koliko god to puta bude trebalo.

Koliko je ugrožen neki građanin, neko dijete koji se fotografirao s nekim tenisačem koji je zaražen?

Ne postoji jedan kalup ili rečenica kojom se može dati odgovor na pitanje jer svaka ta situacija opet ima neke svoje specifičnosti i ne postoji jedan odgovor koji bi rekao 'Da, rizično je', ili 'nije rizično'. To je upravo posao i svrha posla epidemiologa. Da dobije točne informacije. Kolege moraju uspjeti doznati točne okolnosti tog događaja, tog fotografiranja, da bi mogli procijeniti koliko je taj kontakt bio rizičan.

Može li Zadar postati novo žarište koronavirusa?

Pa niti govora. Do sada je obavljeno 26 testiranja i svi su negativni. Nema govora da bi bio Zadar novo žarište.

Treba li premijer u samoizolaciju, po vašem mišljenju?

Niti slučajno. Pa nije bio u kontaktu s COVID pozitivnom osobom, nije se rukovao, vrlo je brzo procirkulirao među ljudima. Nema govora o samoizolaciji.

