Austrija je zbog omikron varijante koronavirusa odlučila pooštriti uvjete na granicama, pa će od ponedjeljka samo cijepljeni s tri doze i oni koji su preboljeli COVID-19 moći slobodno ući u državu, rekao je u petak ministar zdravstva Wolfgang Mueckstein.

Oni koji nisu primili treću dozu cjepiva moraju na granici pokazati PCR test ili ići u karantenu nakon dolaska. Izolacija će završavati nakon PCR testiranja i negativnog testa.

To se ne odnosi na trudnice i one koji se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga, što se mora dokazati medicinskom potvrdom. Posebna pravila donesena su za djecu.

Djeca školske dobi smiju ući u državu s dokazima o dovoljnom testiranju, što znači tri puta tjedno. Za mlađe od 12 godina ne vrijede te mjere.

"Ova stroža pravila su veliki izazov, posebno za one koji za božićne blagdane putuju u inozemstvo. No one su posebno potrebne u ovom razdoblju u kojem se Austrija bori protiv širenja omikrona", rekao je Mieckstein.