Južna Afrika, Ujedinjeno Kraljevstvo i Danska tri su zemlje u kojima se varijanta omikron širi velikom brzinom manje od mjesec dana nakon što je prvi put otkrivena. Znanstvenici su došli do prvih zaključaka vezanih za širenje novog soja, pa upozoravaju da bi omikron mogao postatio dio našeg života.

Ujedinjeno Kraljevstvo pokušava izaći iz krize ubrzanim cijepljenjem trećom dozom protiv koronavirusa svih odraslih osoba koje ispunjavaju uvjete do kraja prosinca.

U međuvremenu u južnoj Africi znanstvenici sugeriraju da omikron nosi blaže simptome iako je još uvijek nepoznato koliku ulogu u blagoj kliničkoj slici imaju dosadašnja cijepljenja ili preboljenje.

Danska ubrzano razmišlja o novim ograničavanjima kako bi se spriječio porast broja novih slučajeva.

Prije svega, unatoč ograničavanju putovanja omikron se proširio diljem svijeta.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je 77 zemalja do sada prijavilo slučajeve novog soja, a "vjerojatno je omikron prisutan u većini zemalja, čak i ako još nije otkriven".

"Omikron se širi brzinom koju nismo vidjeli ni u jednoj prethodnoj varijanti", rekao je Tedros. "Zabrinuti smo što ljudi doživljavaju omikron kao blagu zarazu. Dosad smo naučili da je podcjenjivanje ovog virusa uvijek završilo opasno", dodao je.

Smatra da bi, ako omikron i izazove blaže kliničke slike, "veliki broj slučajeva mogao ponovno preplaviti nepripremljene zdravstvene sustave".

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uklonila je 11 zemalja iz južne Afrike sa svoje "crvene liste" s obzirom na širenje omikrona u vlastitim granicama, pa za posjetitelje iz tih zemalja karantena više nije potrebna.

Omikron je već otkriven u 36 američkih država, gradu Washingtonu i, primjerice, Portoriku. "Omikron će uskoro biti posvuda", rekao je za CNN Michael Head, viši znanstvenik za globalno zdravlje na engleskom sveučilištu Southampton.

"I bit će puno slučajeva u blizini koje zemlje još nisu otkrile, dijelom zbog toga što su sustavi za testiranje i genomski kapaciteti ograničeni", dodao je Head.

Prva dva slučaja varijante omikron otkrivena su u Velikoj Britaniji 27. studenog. U manje od tri tjedna omikron je istisnuo delta-soj u Londonu, navodi britanska zdravstvena sigurnosna agencija.

"Sada je više nego ikad od vitalnog značaja da što prije dobijete svoju prvu, drugu ili booster dozu. Molim vas, nemojte to prepustiti slučaju", objavio je na Twitteru londonski regionalni direktor za javno zdravstvo Kevin Fenton.

